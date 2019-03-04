肌肉變少是疾病前兆！醫師這樣吃甩20kg，肌肉不流失

文／早安健康編輯部

愈來愈多證據顯示，肌肉流失是一個衰老的徵象。衰與老的概念不大相同，衰是指功能的退化，所以當我們開始衰弱，不是指有肌肉量減少的概念，還會影響整體功能，也就是身體多重器官的衰退。

其中代謝性疾病與肌肉流失就有很大的關聯性，過去我們都把焦點放在脂肪上，脂肪的確會造成很多問題，包括胰島素阻抗，但其實肌肉流失與脂肪增加，幾乎是一體兩面的問題。

脂肪與肌肉好比「陰與陽」，兩者間的比例要維持平衡，盡量增多肌肉，但同時也要保持適當的脂肪量，過少身體也會出問題。

肌肉流失可以很大膽的說是許多疾病的前兆，曾有一個患者年輕時從事粗重工作，身材也挺壯，但到 70 歲左右突然很明顯地消瘦、肌肉開始流失。而接下來全身幾乎什麼毛病都來了，包括青光眼、耳鳴、心律不整、免疫力下降、帶狀皰疹發病、關節退化、跌倒，最後就中風，就在短短 5、6 年間發生很大的變化。

避免肥胖遠離肌少，醫師這樣吃

肌少症成因複雜，其中也與我們的飲食息息相關，飲食不均衡造成肥胖，就可能侵占肌肉的空間。自己也甩肉將近 20 公斤，宋晏仁醫師分享親身經驗表示，肥胖的成因絕對沒有想像中的那麼簡單，「雖然最後結論，不外乎就是少吃多動，但怎麼樣叫少吃？」他指出，有些人會說既然要少吃，那就節食、斷食好了，但它們雖然能做為減重過程的策略之一，卻不是長久的生活之道。

自煮無負擔

宋晏仁醫師說，很多人喜歡或依賴「外食」，漸漸的味蕾就開始麻痺，因為外食使用的調味料多，習慣了重口味後，就完全吃不出食物原來的味道。「你只是在吃調味料而已。」

「大家可以開始嘗試自己在家煮，」宋晏仁醫師表示，如果可以的話，自己烹調、認識食物，慢慢地簡化飲食內容，少一些調味料，吃得清淡些，更能享受食物原味。

飲食 tips

蔬菜：全穀：蛋白質＝ 2：1：1（每餐份量）

選擇原形食物，避免加工食品

調味料少用，善用辛香料調味

油炸物少吃：反式脂肪酸容易使身體發炎，造成肌肉減少

餐餐必備：蛋白質

預防肌少症，肌肉的材料蛋白質當然不可少。宋晏仁醫師指出，吃的內容搭配很重要，很多人早餐會吃燒餅油條配「豆漿」，但其中的蛋白質含量非常少，有 95％都是水分，並不夠一餐所需的蛋白質量。

宋晏仁醫師說明，一顆蛋大概就算一份蛋白質。「差不多等於一個手掌的大小份量。」而以營養學而言，一餐最少要有 2-3 份蛋白質。

來源：《早安健康》 2019 年 3 月

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