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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月26日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24051      5027   478.44  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15172      4973   305.09  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19607      7966   246.13  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7405      4196   176.48  
00702  泰標普低波高息       12721      9188   138.45  
00735  國泰臺韓科技          8623      6789   127.01  
0051   元大中型100          10690     10000   106.90  
00681R 元大美債20反1         5950      6094    97.64  
00762  元大全球AI           11573     12248    94.49  
0054   元大台商50            9927     11124    89.24  
00707R 元大S&P日圓反1        3735      4355    85.76  
00728  第一金工業30         10004     12423    80.53  
00714  益道瓊美國地產        4296      5567    77.17  
00752  中信中國50            9581     12716    75.35  
00757  統一FANG+             6843      9494    72.08  
008201 BP上證50              1104      1549    71.27  
00729R 臚@金工業30反1        2383      3598    66.23  
0053   元大電子              4243      6988    60.72  
0055   元大MSCI金融         25303     45654    55.42  
00691R 兆豐藍籌30反1         3155      6106    51.67  
00743  國泰中國A150         11404     22847    49.91  
00689R 禤?0年美債反1         2918      5889    49.55  
0061   元大寶滬深          191609    407616    47.01  
006207 FH滬深               53787    131892    40.78  
00632R 元大台灣50反1      1679488   4213149    39.86
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