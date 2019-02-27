【馮冠華專欄】健康調整，繼續看多的建議不變

2 月 27 日推介 - 中國建築（3311）

1）上日港股市況總結：港股週二走勢偏軟。恆指以全日高位 28971 點開出後走弱；盤中曾下跌近 260 點，低見 28700 點。但收市前跌幅有所收窄，最終報 28772 點，下跌 188 點。全日成交按日下跌約 21% 至 1335 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 42% 至 195 億，流向仍是淨流出，但金額急升至 40.6 億。北向則轉為淨流入，金額約人民幣 19.9 億。藍籌 14 升 35 跌 1 持平。



板塊方面，基建及醫藥股表現較好。相反，手機設備股受瑞聲（2018）盈警拖累而走低，中資券商、汽車、本地地產、內房及內銀則見回吐。做空方面，佔大市成交回落至 12.9%。牛熊証街貨最新比例為 65:35，重貨區方面，熊証下移至 29400-29449，牛証則不變在 28300-28349。

簡評：筆者對中港股市昨天的回調不覺驚訝，畢竟最牛的市也不可能日日報升，讓消化系統出點力吧！恆指百多點的跌幅尚算温和，四連升終結但仍穩企於 250 天移動平均線上，走弱的板塊大都是近日累積升幅頗多的，獲利平盤明顯。其他指標中，南下資金淨流出量大增不是好現象，但若聯想到 A 股短線的吸引力比港股為高，這淨流出也不無道理，況且淨流出已是近日的常態，只不過是昨天的量較大而已。做空比率在跌市中不升反降則是好兆頭，暗示再下調壓力降温。



這兩天，港股在大成交下，指數變化不大；似在醞釀爆邊。整體而言，筆者視昨天的跌市為健康的調整，繼續看多的建議不變。今天的市場焦點，還有香港的財政預算案和美朝峰會。

上證雖然昨天衝高後回，但仍有不少板塊背馳造好。從傳媒得悉，基建、鋼鐵、養殖業、媒體、港口、生物制藥、建築材料等均現強勢。這也解釋在港上市的基建股（如中國中鐵（390）、中國鐵建（1186）、中國中車（1766）、中交建（1800）甚至中國建築（3311））、資源股（如中鋁（2600）、江西銅業（358）、海螺（914）和鞍鋼（347）等）和醫藥股的走高。



這些股份當中，筆者仍偏好中國建築，亦曾在研討會及早報多番推介。現價仍只是約 7 倍的本益比和 1.16 倍股價淨值比，應仍有不少上升空間。

2）美股上日市況總結：美股三大指數回落。當中道指數下跌 34 點或 0.13%，標指和納指則分別下跌 0.08% 及 0.07%。美滙指數回落至 96.06，十年期債息下跌至 2.637%。紐約期油反彈至 55.99 美元。港股 ADR 上升 102 點，相當於恆指 28874 點水平。

3）個股訊息：比亞迪（1211）公佈截至去年底止全年業績，期內總收入 1300.55 億元（人民幣，下同），按年升 22.8%，惟股東應佔溢利跌 31.4%，至 27.91 億元。集團指，去年行業下滑帶來的激烈競爭一定程度的影響了燃油車業務的盈利水準，給集團盈利帶來壓力。



手機部件及組裝業務方面，受行業需求疲弱及市場競爭加劇影響，訂單及盈利均承受較大壓力。光伏業務部分虧損擴大，主要受政策變動及減值計提等因素影響。此外，融資成本的上升帶來的財務費用增加也一定程度的影響集團整體盈利。

玖龍紙業（2689）截至去年底止中期盈利為 22.59 億元人幣，按年跌 47.8%；若扣除經營及融資活動的匯兌虧損，盈利為 24.58 億元人幣，按年減少 43.5%，主要受原料成本增加及產品售價下跌影響。中期息每股 10 分人民幣。（業績和之前公司的盈利預警相若。）

4）新股訊息：香港承建商偉工控股（1793）今天掛牌，其暗暗盤價收報 0.58 元，較招股價 0.625 元低 0.045 元或 7.2%。

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