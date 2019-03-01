【馮冠華專欄】MSCI 提升A股權重至20%，留意中資金融股

今天推介 - 港交所（388）

1) 上日港股市況總結 ：港股週四再次反覆偏軟。中國 2 月份官方 PMI 遜於預期，但中港股市均是好淡爭持。午後傳出川金下午會議及簽約儀式取消，南韓股市急瀉，也疑似影響其他亞太區股市氣氛。最終恆指報收 28633 點，下跌 125 點並錄 3 連跌。全日成交按日約持平在 1211 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 23% 至 126 億，流向仍是淨流出，金額約 17.1 億。北向則仍是淨流入，金額接近減半至約人民幣 28.4 億。藍籌 11 升 38 跌 1 持平。板塊方面，油服及防守股表現較好。強勢藍籌如友邦（1299）、港交所（388）（新 3 年計劃）、煤氣（3）和領展（823）均能逆市造好。相反，中資券商及內航受壓。做空方面，佔大市成交又回落至 12.6%。牛熊証街貨最新比例為 57:43，重貨區方面，熊証上移至 29200-29249，牛証則不變在 28400-28449。

簡評 ：昨天接連遇上兩個較大的壞消息（中國官方製造業 PMI 遜預期及川金會恊議泡湯），恆指的跌幅亦比早兩天的為多，但百多點的跌幅，相對近兩月的累計升幅亦不算太差。PMI 數據是在中港開市前公布，兩地指數在早上也曾倒升，反映這不是甚麼大問題。或許市場也有共識在轉型中的中國，製造業也不期厚望，更何況救市的措施，在數據反映上往往要多月才能見真章，市場的容忍度也許會較高。川金會恊議雖然泡湯，但從美方單方面的解釋，暫時來看也不算是閙翻（若金正恩回國後再發射導彈則作別論），也不代表將來不會再回談判桌，歐洲股市和美股早段也不見驚惶。簡單的說，這或和中美貿易談判如出一轍，還是一拖再拖。

再看昨天的多個指標，跌市做空率卻回落，成交額變動不大而 250 天線仍然穩守，資金雖繼續流向防守股，樂觀的看也不見撤離，現價較貼近牛証重貨區則較令看多者擔心。另外，部分大名陸企，如週三的寧德時代和昨天的京東等也能交出不俗的業績。綜合來說，整體情況未見變壞。MSCI 今早剛公布提高 A 股權重至 20%，港交所（388）和中資券商股或再受追捧。而市場的另一焦點，可能會放在週日開幕的兩會上，且看之前提及的汽車和家電板塊有否政策落地了。

昨午公布業績的銀河娛樂（27）和收市後公布業績的澳愽（880）均算不俗，今天中午公布的澳門 2 月博彩毛收會令股價波動，筆者則依然看多。和記電訊香港 (215) 終於公布派發特別股息，相信股價有望上試 $3.6-3.7。由於現有業務平平無奇，這特別股息也是多年前賣掉部分業務所得的巨款。公司一直以發展為由而不派發給小股東。現今派發也代表沒有理想發展項目，所以建議應把握獲利機會。碧桂園（2007）的裁員傳聞和恆大（3333）的減價策略應會負面影響內房板塊氣氛。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數下跌，當中道指數下跌 69 點或 0.27%，標指下跌 0.28% 而納指則下跌 0.29%。美滙指數回升至 96.21，十年期債息上升至 2.717%。紐約期油上升 0.5% 至 57.25 美元。港股 ADR 下跌 22 點，相當於恆指 28611 點水平。

3）個股訊息 ：

原國家新聞出版廣電總局官方網站顯示，第七批遊戲版號已經下發，總共 93 個，騰訊 (700) 和網易繼續再次未有產品獲批。此次審批時間為 2 月 26 日。

和記電訊香港 (215) 公布，截至去年底止，全年股東應佔溢利 4.04 億元，按年下跌 91.52%。撇除 2017 年出售附屬公司之溢利及其他項目的 45.44 億元，來自經常性業務的股東應佔溢利增長 82%。每股盈利 8.38 仙；派末期息 3.2 仙及特別中期股息 80 仙，合共 83.2 仙。

澳博控股 (880) 公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 28.5 億元，按年增 45.16%，每股盈利 50.4 仙；末期息 21 仙，全年共派 29 仙。期內，經調整 EBITDA 為 37.24 億元，按年增加 21.15%。

據澎湃新聞引述消息人士報道，恒大 (3333) 為衝刺首季銷售業績，主席許家印親自主持召開全集團營銷會議，並宣布啟動「全員營銷月」計劃，除受備案價影響的項目，所有在售項目住宅可有 9 折優惠，商舖 8 折優惠。

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