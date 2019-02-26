【馮冠華專欄】港股調整壓力上升

2 月 26 日推介 - 中國人民保險集團（1339）

1）上日港股市況總結：受 A 股大漲影響下，港股週一也能反覆造好，早市曾突破 29000 點，也曾轉升為跌，最終以 28959 點收市，上升 143 點。全日成交按日急升 55% 至 1688 億。滬深港通總成交額則按日上升 1.5 倍至 333 億，流向轉為淨流出，金額約 8.7 億。北向也轉為淨流出，金額約人民幣 7.2 億。藍籌 19 升 30 跌 1 持平。



板塊方面，中資劵商、內險及內銀表現強勁。內航、油服、教育及汽車也不俗。相反，近日熱炒的手機設備及 5G 概念股有回吐。做空方面，佔大市成交再上升至 15.0%。牛熊証街貨最新比例為 67:33，重貨區方面，熊証上移至 29500-29549，牛証則不變在 28300-28349。

簡評：筆者覺得，中國證券報以股市將成為國家重要核心競爭力組成部分的頭版評論文章，是昨天 A 股上升的主因。貿易戰的曙光和人民幣的上升，最多也只是昨天的助燃劑而已。滬深兩市成交超過萬億人民幣，相信不其然令大家回想到 2015 年中港股市的大時代，不少報章傳媒也提及當年的「一放就亂、一亂就收、一收就死」悲劇。提出這點不是要令讀者產生杯弓蛇影的不安；相反，上證現時的估值尚不昂貴，2018 年的調整也不少；再加上今波升勢應有不少因 MSCI 而參與的外資，相對升勢是比較實在，情況也與 2015 年的槓桿融資炒股大不同。由於不少股份在昨天漲停，上證也已接近全日高位收市，估計升浪仍可繼續。

港股昨天的走勢，相對 A 股來說可算失色。大成交下衹能上升百餘點，29000 點也得而復失，上升動力在早上屠熊後好像全失。多項指標也不討好，包括藍籌跌多升少，做空比率再上升，南北向資金均轉為淨流出以及熊證重貨區也較遠離現價等。若不是權重的內銀內險造好，恆指昨天或未能報升了。表面上看，港股的調整壓力有所上升，但若 A 股這主角升勢持續，配角港股也不應太差。

A 股大升，AH 折讓概念或成市場另一炒作焦點。考慮到成交量、板塊動力及政策層面，筆者認為中國人民保險集團（1339）應有短多機會。昨天其 A 股漲停，H 股上升 4.9% 而已。AH 折讓達 57%，相比新華保險（1336）、中國人壽（2628）及中國太保（966）的約 3 成折讓為多。當然，這較大的折讓已存在多時，亦反映其質數或不及行業公司；但在資金充裕下，這亦可是投機機會。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數上升，當中道指數收升 60 點或 0.23%，標指和納指則分別上升 0.12% 及 0.36%。美滙指數回落至 96.41，十年期債息上升至 2.668%。紐約期油下挫至 55.48 美元。港股 ADR 上升 6 點，相當於恆指 28965 點水平。

3）個股訊息：瑞聲科技（2018）公布，預期截至今年 3 月底止，首季盈利按年減少約 65% 至 75%，至 2.8 億元（人民幣，下同）至 3.9 億元，去年同期盈利 11.26 億元。首季盈利下跌，除期內通常是較弱的季度外；同時，受客戶訂單下降，首季的收入預計將受到明顯的負面影響。而正處於轉型期的產品組合，以及生產數量的減少，亦將對期內毛利率及淨利潤帶來不利影響。

4）新股訊息：三隻新股基石藥業（2616）、德信中國（2019）及納尼亞集團（8607）今天掛牌。基石藥業暗盤價收報 12.96 元，較招股價 12 元，升 0.96 元或 8%。德信中國暗盤價收報 2.75 元，較招股價 2.8 元，跌 0.05 元或 1.79%。創板新股納尼亞集團暗盤價收報 0.47 元，較招股價 0.4 元，升 0.07 元或 17.5%。

酒店集團浙江開元酒店（1158）今天起招股，按每股 13.37 元至 20.05 元發售 7000 萬股 H 股，一手 200 股，該公司引入攜程旅行網 (香港) 及 GreenTree Hospitality Group Ltd. 為基石投資者，預期 3 月 11 日上市。

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