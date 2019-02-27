傳蘋果Watch將推出新睡眠追蹤功能

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 正在為其未來版本的智能手錶測試一款睡眠監測器，這一功能將鞏固該公司在健康和健身追踪市場領域的地位。

據彭博報導，蘋果已花了數月時間在美國加州總部周圍的秘密地點測試睡眠追踪功能。據一位知情人士透露，如果此功能在測試階段成功，該公司計劃在 2020 年前將功能添加到 Apple Watch。自 2016 年以來，蘋果每年秋季都會發布新版的 Apple Watch。

Apple Watch 上的睡眠追踪將降低長期健身可穿戴開發商 Fitbit (FIT-US) 在市場上的競爭優勢。除了 Fitbit 外，Withings (正式名稱為諾基亞健康) 也製作了睡眠追踪工具。

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報導指出，2017 年 5 月蘋果曾收購了芬蘭新創 Beddit，一間生產條型睡眠追踪傳感器的企業。蘋果在官網上以 Be​​ddit 品牌銷售該產品，並於去年年底推出了更新版本。

隨著其標誌性產品 iPhone 手機的銷售增長放緩，蘋果已將投資人指向其他眾多的產品，包括 Apple Watch 等。自 Watch 於 2015 年 4 月上市以來，它已成為最受歡迎的智能手錶之一，但營收未透露。納入在家庭與配件部門的 Watch， 整體部門 2018 年的營收為 174 億美元，相較之下，iPhone 營收就達 1649 億美元。

蘋果公司尚未透露已售出多少 Apple Watch，但 Strategy Analytics 估計該公司第三季度出貨量為 450 萬隻，佔市場份額的 45%。這家分析公司稱蘋果去年因 Fitbit 而損失了部分市佔。

Gartner 在 11 月份的一份報告中稱，全球智能手錶的出貨量預計將在 2019 年增加 40%，達到 7410 萬隻。

在蘋果推出針對 Watch 的新健康相關功能之前，它會通過在校園周圍的實驗室進行嚴格測試。該公司還對運動器材 (如跑步機和自行車) 上的新傳感器進行內部測試，並在游泳池中與測試人員分析了 Watch 的游泳追踪功能。

智能手錶中睡眠追踪的一個實際需求，就是可持續多天數的電池。迄今為止，每個蘋果 Watch 型號都被行銷為能夠持續一天，而每晚需要充電。相比之下，Fitbit 的帶有睡眠追踪功能手錶在一次充電後可以持續長達一周的運行時間。