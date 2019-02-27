〈川金二會越南〉川普夜抵河內 川金二會地點選在這家飯店？

美國總統川普將於週三 (27 日) 開始於越南河內與北韓領導人金正恩舉行二次峰會，為其兩天，《韓聯社》報導指出，川金二會地點將選在河內索菲特大都市飯店 (Sofitel Legend Metropole Hanoi) 舉辦，但未引用任何消息來源。

該報導指出，川金二會的官方高峰會，傳出將於週四 (28 日) 河內索菲特大都市飯店 (Sofitel Legend Metropole Hanoi) 舉行，會後雙方將簽署聯合聲明，但雙方將於週三 (27 日) 晚上舉行一對一會面。

川金二會的官方高峰會傳出將於河內索菲特大都市飯店舉行。(圖：AFP)

河內索菲特大都市飯店 (Sofitel Legend Metropole Hanoi) 於 1901 年始運營，是越南歷史最悠久的酒店之一，最初由法國投資建造，多年來一直接待許多著名人士，包括查理卓別林和英國作家毛姆 (W. Somerset Maugham)。

在經過兩天半的中國火車之旅後，金正恩週二稍早抵達越南，川普則於晚間搭乘空軍一號抵達。

川普離開美國前往越南前表示，只要北韓持續避免進行核試驗和導彈試驗，他就不急於讓北韓放棄核武。

川普還喊話：「我們希望實現無核化，而且我認為北韓將實現一個能夠在經濟方面創下大量記錄的國家。」

目前，金正恩正迫切希望減輕經濟制裁的負擔，但他似乎還不願意用他的核武器進行交易，即便這能改善國家貧困人民的生活。

越南當局為了此次峰會，早已嚴陣以待，河內五星級酒店和首都部署了至少 2000 名穿制服的保安人員、便衣警衛和特務。越南當局週二 (26 日) 禁止部分國道運輸，促使包括佳能等一些企業休假，因為員工無法正常上下班。

川金二會焦點

上週日 (24 日) 川普推文表示，他和金正恩都希望新加坡首次峰會能夠繼續取得進展，並用簡潔的一句話點出此次會面主題：無核化？

川金二會前，川普模仿者懷特 (右) 與金正恩模仿者霍華德 (左) 在河內合影現身。(圖：AFP)

去年 6 月，川金在新加坡舉行的歷史性首次峰會後，兩國發布聯合聲明，北韓首次承諾實現無核化，但並未訂出時間表，川普希望本次會議將促使金正恩承諾特定的時間表。

此外，針對早前的「朝鮮半島完全無核化」的聲明，雙方未達一致的意見，本次川金二會有望對此進行定義。

美國此前承諾取消對北韓的制裁、雙方外交關係正常化、提供經濟援助並且可能從南韓撤軍，但困難點在於，北韓堅持分階段實施完全無核化，以確保美國兌現承諾。

分析人士表示，北韓永遠不會以快速的一次性交易放棄其核武，而是堅持一系列的讓步。