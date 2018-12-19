大陸工程通過總經理洪義乾退休 Simon Buttery任執行長

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸工程董事會今 (19) 日通過總經理洪義乾總經理的退休案，並任命 Mr. Simon Buttery 擔任執行長一職，生效日期為 2019 年 1 月 7 日。

即將退休的大陸工程總經理洪義乾，1988 年加入大陸工程，歷任財務部、行政處、總管理處副總經理及副總經理等職務，並於 2007 年起擔任總經理。2011 年欣陸投控因應產業特性與專業經營需求而成立，除肩負原大陸工程總經理職務外，並兼任欣陸投控的執行長。

洪義乾完整參與並見證大陸工程由傳統營造走向現代化經營管理，發展蛻變為今日國際化與多元經營規模的企業集團的歷程，董事會也對洪義乾在大陸工程長達 31 年的寶貴貢獻表達衷心感謝。

新任執行長 Simon Buttery 在營建工程領域擁有 35 年以上的專業資歷，他曾於 Carillion plc、Tarmac plc 以及 Wimpey plc 等擔任高階經理人職務，累積豐沛紮實的經歷與能力，更具備了在英國、中東、北非、美國及加勒比海地區等地的營運管理經驗。

大陸工程指出， Simon Buttery 於擔任 Carillion Canada and the Caribbean 執行長期間，成功拓展 Carillion 集團的北美市場，營業額於 5 年內倍增。他擅長管理跨國大型團隊，在加入大陸工程之前，Simon Buttery 為 Carillion International 執行長，帶領超過 1 萬 5000 名的員工，並負責掌管在北美、中東及北非的營運業務。Simon Buttery 在營建工程之資歷豐富完整，他曾負責多項設計與建造的專案，並專精於大規模開發建案，於營造及營建工程實務相當熟稔。

大陸工程表示，董事會全力支持 Simon Buttery，並藉重他在營建專業的長才及跨國管理經驗，發展公司整體策略，提升營建工程管理能力，增進大陸工程營運績效與獲利。