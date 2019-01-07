大陸工程洋將助陣 Simon Buttery今接任執行長

欣陸投控 (3703-TW) 今 (7) 日指出，旗下大陸工程公司新任英籍執行長 Simon Buttery 已於今日履新，原總經理洪義乾先生並於同日退休。新任執行長在短期內將聚焦於職場健康與安全、公司策略發展、現金流管理及人才培育等幾項重點領域。

大陸工程公司董事會在 1 年多以前就成立遴選委員會，規劃接班傳承及安排繼任人選。董事長殷琪表示， Simon Buttery 的營建專業長才及跨國管理經驗獲得董事會肯定，他加入有助公司整體策略發展，及提升大陸工程的營運績效與獲利能力。

大陸工程公司新任執行長 Simon Buttery 去年造訪台北期間，已前往幾個進行中的工程專案現場訪視，他表示，感受到每一位與他談過話的同仁，對自己在工作中的角色與貢獻，都充滿了自信並榮譽感。這個特質是所有成功企業的核心共通點之一。短期內他將聚焦於職場健康與安全、公司策略發展、現金流管理及人才培育等幾項重點領域。

Simon Buttery 在營建工程領域擁有 35 年以上的專業資歷，曾於 Wimpey plc、Tarmac plc 以及 Carillion plc 等知名營造集團擔任高階經理人職務，累積了豐沛紮實的經歷與能力。他在營建工程之資歷完整而豐富，曾負責在英國、中東、北非、北美及加勒比海地區等地的營運管理與多項工程專案，並專精於大規模開發建案。

欣陸投控指出，Simon Buttery 在營建工程領導的實績包括加拿大多倫多的 Vaughan 捷運工程和 Union Station 翻新整修案、阿曼的馬斯喀特國際機場（Muscat International Airport）重建案、倫敦巴特勒碼頭（Butler’s Wharf, London）旁的高端住宅開發案及阿拉伯聯合大公國的杜拜節日城（Dubai Festival City）商城開發案等。