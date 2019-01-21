大同外資買家不服裁罰將提訴願 顧立雄：人頭不會因變更負責人而改變身分

陸資龍峰企業透過 3 家人頭戶，委由 5 家香港券商繞道取得大同約 18% 的股權，遭金管會裁罰，要求需限期出清大同股票，而被認定是人頭戶的「維家置業」不服金管會裁處，決定提出訴願，對此金管會主委顧立雄今 (21) 日表示，對於維家提訴願予以尊重，但他也說「人頭戶就是人頭戶，不會因為更換負責人就改變人頭戶的事實」。

對於金管會裁處，維家置業的負責人 WEI 喊冤，表示自己是英屬維京群島 Danielson Creation 公司的負責人，去年 12 月向香港林姓股東購買維家置業股權，因而持有大同股票，認為現在的維家與陸資龍峰企業毫無關係，無法接受金管會裁處將提出訴願。

顧立雄今天出席「2018 基金投資模擬競賽」，針對陸資繞到買大同股權案，他在會後受訪時做上述表示。

金管會上週四針對陸資繞道買大同股票案，做出限期要求處分股票的處分，根據金管會公布的裁處書，中國龍峰企業是透過「維家置業」、「雅興投資」與「Sunny Captial」3 家人頭戶，買入大同股票。

根據裁處書內容，龍峰是透過 3 家人頭戶，藉由龍峰轉投資公司的銀行帳戶，經由不同銀行帳戶，將買股款項匯給人頭戶，由人頭戶買進大同股票，被金管會認定龍峰透過人頭戶買入大同，因而開罰。

