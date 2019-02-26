【野村投信】荷寶：掌握「趨勢投資」 成為長線投資贏家

2019 年以來，全球金融市場在正面消息帶動下強勁反彈，不過在市場仍有雜音情況下，高波動已是新常態，投資人該如何規劃長期投資？對此，荷寶投資管理表示，「趨勢投資」將是未來市場主流，只要精準掌握未來發展趨勢，長線投資效益將十分驚人，也比較不受市場短線波動影響，但是光掌握趨勢還不夠，?? 技術的創新與發展，今天的? 家可能很快就失去領先地位，唯有挑選能不斷順應市場變化的企業，才是投資致勝關鍵。

荷寶趨勢股票團隊客戶投資組合經理韋艾德 (Ed Verstappen) 表示，未來 10 年中，3 項重大趨勢將塑造未來世界樣貌，分別為科技變革 (Transforming Technologies)、社會人口結構轉變(Changing Socio-demographics) 以及保護地球(Preserving Earth)，以科技變革而言，主要關注方向包括數位創新、第四次工業革命與生命科學革新，至於社會人口結構轉變，關注議題包含高齡化社會、中產階級崛起以及社會失衡，保護地球則與法規增加、天然資源稀少與智慧科技有關。不過，掌握長期重大趨勢與議題只是第一步，唯有在風險與機會皆具備良好管理能力的企業才有競爭優勢，因此選股也是投資效益能否勝出的關鍵。

在荷寶旗下的趨勢投資策略中，環球消費趨勢是管理規模最大的策略之一，以台灣核備的荷寶環球消費新趨勢基金為例，目前規模高達 22.6 億美元 (資料來源：荷寶，2018/12/31)。韋艾德指出，2019 年全球經濟穩健成長，有利優質與成長型企業，全球消費主要聚焦 3 大趨勢，分別為數位消費者、新興消費者與強勢品牌，數位消費者部分的重心為智慧音箱，特? 關注於能迎合消費者對聲控設備的需求並將之實現的科技公司，在美國，目前約 25% 的家庭擁有至少一台智慧音箱，這個趨勢將逐漸擴及其他市場並變得更普遍。

而在新興消費者方面，2019 年的重心則放在印度市場。過去 10 年中國消費市場發展迅速，逐漸趨於成熟，相較之下，印度仍處於成長的早期階段，快速成長的人口代表消費市場頗具成長潛力。韋艾德指出，預估印度在 2025 年消費支出將達到 4 兆美元，成為全球第 3 大消費市場，目前印度正在經歷中國在過去 10 年裡所歷經的成長，投資策略也 10 年前對中國市場的投資策略類似，包括零售通路、超市與食品生產等上游廠商，也會留意高階品牌與主要網站的投資機會。

至於強勢品牌，則關注在消費者健康意識的提升，包括健康監測智慧穿戴裝置以及健康飲食等均越來越受到重視，因此相關企業的投資亦將成為全球性的趨勢，隨著更多消費者留意食品成分，他們比較願意購買有機食品或是食物原型，對於以健康養生為訴求的食譜需求也會增加，對於特定的供給商或食品製造業者具有正面助益。

韋艾德表示，2018 年第 4 季全球股勢出現回檔修正，使市場評價面回到合理的水準，荷寶趨勢股票團隊所看好的企業亦顯得更具有投資吸引力，即使短線市場仍較為震盪，反而是逢低布局這些長期趨勢看好的企業的最佳時機。

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