美銀刪「美林」100多年歷史畫下句點

美銀美林 (BAC-US) 周一 (25 日) 表示，將從其部分業務中刪除「美林 Merrill Lynch」的名稱，逐步淘汰華爾街歷史悠久的品牌。

據了解，美國銀行投資銀行和資本市場業務，將放棄擁有 104 年歷史的名稱，更換為「美國銀行證券」，其財富管理業務將統稱為「Merrill」，而沒有「Lynch」。個別單位，如「美林財富管理」、「美林邊緣」和「美林指導投資」將保留其名稱。

美國銀行為超高淨值客戶設立的私人銀行「美國信託銀行 US Trust」，將成為「美國銀行私人銀行」，而「美林私人銀行與投資集團」將成為「美私人財富管理公司」，放棄「Lynch」。

美銀美林股價趨勢圖

美國銀行在經歷了市場份額和營收下滑，以及高層領導人的一系列離職後，正努力提高其投資銀行的士氣。

在過去，品牌重塑面臨了一些反對意見。財務顧問的平均年齡是在 50 歲中後期，許多人非常忠誠於他們已經工作多年的公司品牌。

Merrill Lynch 由 Charles Merrill 於 1914 年創立，其朋友 Edmund Lynch 後來加入。在 2000 年年代，美林當時的執行長 Stanley O'Neal 採取了更加註重績效的戰略，更加重視風險較高的賭注，例如積累次級抵押貸款資產。

在 2008 年金融危機爆發、美林銀行於 2009 年被收購之前，美林是以其強大的投資銀行和財務顧問而聞名。與其他標誌性公司如雷曼兄弟 Lehman Brothers 和貝爾斯登 Bear Stearns 不同，這些公司一旦被收購名字就逐漸消失，但美林品牌在過去 10 年中倖存了下來。