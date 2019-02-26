台股盤前—美全面收漲 陸股邁入牛市 有利多頭走勢

美國終統川普對美中貿易協商持續釋出正項訊息，也帶動美股周一全面收漲，加上陸股昨 (26) 日也因貿易戰可望舒緩，昨天爆量大漲，出現邁入牛市的訊號，均有利台股多頭走勢。

美國總統川普 25 日指出，美中貿易談判良好，他將與中國大陸國家主席習近平舉行「簽約峰會」，希望能完成協議，也激勵美股 4 大指數全面收漲。

不過川普再度透過推特，對石油輸出國組織 (OPEC) 開砲，他表示，世界已經太過脆弱，無法應付油價上漲，要 OPEC「放輕鬆、別著急」，國際油價 25 日盤中應聲重挫逾 2%。

而陸股昨日也因市場正向看待貿易協商結果，爆量大漲，上証、深証指數均上漲 5.6%，收在當日最高點，分析師看好陸股出現邁入牛市的訊號，接下來可望維持多頭氣勢。

市場焦點方面，MWC 正式開展，手機晶片大廠高通宣布，將推出全球首款可將處理器與數據機晶片功能合而為一的 5G 整合晶片，預計將於今年第 2 季送樣給客戶，規劃明年上半年推出相關商用裝置。

而目前手機廠第一波推出的 5G 手機，包括三星、小米、OPPO 等，大都是採用高通的 5G 晶片，加上新品推出，相關晶片多在台積電投片，在高通持續衝刺 5G 市場下，也可望帶動台積電營運表現。

分析師指出，美中貿易協商正向發展，的確是一大利多，但台股已率先反應，接下來預估將在 10300-10500 點之間震盪整理，不過對企業來說，貿易戰不確定的利空因素消退，市場景氣可望回穩，將反映在基本面上，將是支撐台股中長期多頭走勢的力道。