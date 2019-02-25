三大法人狂買160億元 外資大舉敲進123億元 最愛陸股ETF

由於川普宣布延後對陸加徵關稅，在美中貿易協商順利帶動下，台股今 (25) 日續創今年以來新高，成交量 1335.6 億元。三大法人同步買超，自營商買超 30.54 億元，投信買超 5.98 億元，外資及陸資大買 123.85 億元，共買超 160.37 億元，其中，外資大買元大滬深 300 正 2 逾 11 萬張，且外資買超前十名中，就有 3 檔陸股 ETF。

台指期部分，外資減持多單 691 口，多單未平倉口數降至 59388 口；投信回補空單 219 口，空單未平倉口數降至 24652 口；自營商增持空單 339 口，空單未平倉口數增至 3485 口。

外資今日買超集中陸股 ETF 與電子股，獲外資買超上萬張的陸股 ETF 包括元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2，上千張的包括國泰中國 A50 正 2、富邦上証、國泰中國 A50、群益深証中小、富邦深 100。獲外資買超上萬張的電子股僅華邦電，上千張的包括聯發科、聯合再生、欣興、台積電、宏碁、奇鋐、彩晶、光寶科、健鼎、南亞科、日月光投控、台達電。

值得一提的是，上海商銀持續獲外資青睞，今日外資再大買逾 7100 張，已獲外資連 37 買。

外資買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 114978 張，第 2 名富邦上証正 2、買超 36016 張，第 3 名元大台灣 50、買超 14622 張，第 4 名華邦電、買超 13720 張，第 5 名國泰中國 A50 正 2、買超 8968 張，第 6 名上海商銀、買超 7169 張，第 7 名聯發科、買超 6951 張，第 8 名聯合再生、買超 6863 張，第 9 名臺企銀、買超 6634 張，第 10 名欣興、買超 6482 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 17253 張，第 2 名誠美材、賣超 10302 張，第 3 名中信金、賣超 9692 張，第 4 名旺宏、賣超 7991 張，第 5 名元大台灣 50 反 1、賣超 7621 張，第 6 名富邦金、賣超 4922 張，第 7 名台泥、賣超 3775 張，第 8 名亞泥、賣超 2818 張，第 9 名中石化、賣超 2766 張，第 10 名宏達電、賣超 2629 張。

投信買超第 1 名京元電子、買超 1966 張，第 2 名元大高股息、買超 1500 張，第 3 名燿華、買超 1200 張，第 4 名台表科、買超 942 張，第 5 名中鋼、買超 912 張；投信賣超第 1 名上海商銀、賣超 2404 張，第 2 名美時、賣超 1505 張，第 3 名群創、賣超 1000 張，第 4 名欣銓、賣超 633 張，第 5 名晶宏、賣超 628 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 103412 張，第 2 名富邦上証正 2、買超 21227 張，第 3 名國泰中國 A50 正 2、買超 20466 張，第 4 名元大高股息、買超 9707 張，第 5 名國泰中國 A50、買超 9684 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 29789 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 19278 張，第 3 名友達、賣超 4290 張，第 4 名富邦上証反 1、賣超 3350 張，第 5 名元大滬深 300 反 1、賣超 2662 張。

法人指出，從 2 月 20 日以來，台股尾盤均出現買盤敲進，帶動權值股向上拉抬收高的走勢，也顯示外資藉此維持價格穩定性，盼摩台結算能拉高結算，因此法人認為，明 (26) 日摩台指結算日，外資順勢拉高機會大。