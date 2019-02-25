〈金管會報告搶先看〉Gogoro條款來了 將開放基石投資人 吸引大型獨角獸上市

立法院新會期開議，金管會主委顧立雄將於周三 (27 日) 赴財委會進行業務報告並備質詢，針對健全資本市場發展的部分，金管會射四箭，包括被外界視為「Gogoro 條款」的引進基石投資人制度也在其中。

依據金管會報告，為健全資本市場，一、將引進基石投資人制度；二、推動逐筆交易制度；三、 建置期貨市場動態價格穩定機制；四、強化金融機構股東會委託書之使用，健全委託書制度。

其中，台股去年開放多元上市方案後，希望吸引就算沒有獲利的公司也能上市，證交所因此多次拜會營收很大，但還沒開始獲利的 Gogoro 上市，但因為 Gogoro 的資本額已太大，若要上市競拍還需要放寬上市規定，因此金管會擬引進基石投資人 (Cornerstone Investors) 制度。

顧立雄於報告中表示，為吸引大型獨角獸在台掛牌，並衡酌我國資本市場胃納量，參酌外界建議及香港相關規範，金管會督導證交所、櫃買中心及證券商公會修正公告相關規章，研議開放基石投資人制度。

顧立雄表示，針對以大型無獲利上市櫃條件或取得目的事業主管機關意見書申請上市櫃，且初次上市櫃 (IPO) 承銷金額達 20 億元以上者，放寬得採「詢價圈購」辦理承銷，且可以洽專業機構等基石投資人認購股份，並要求應強制集保一定期間不得賣出持股及揭露相關事宜等配套方案，以提高其 IPO 公開承銷成功率。

由於所謂基石投資人制度，主要是企業在 IPO 前，先找好機構投資人參與認購，以提高 IPO 成功率，由於這項開放是參考電動機車大廠 Gogoro 建議，上路後 Gogoro 是否成為在台上市首例，將備受關注。

逐筆交易部分，為利與國際接軌，台股將 2020 年 3 月 23 日實施逐筆交易 制度，由於所涉層面較廣，金管會已督導證交所規劃建置「擬真交易平台」，預定今年 3 月上線，以利投資人瞭解。

建置期貨市場動態價格穩定機制部分，金管會表示，為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡，所可能導致價格瞬間異常波動，期交所已建置期貨市場動態價格穩定措施。第一階段適用商品包括：臺指期貨 (TX)、小型臺指期貨 (MTX) 於去年 1 月 22 日上線實施，並實際達到價格穩定功能；第二階段擴及期交所所有國內股價指數期貨商品，於去年 11 月 19 日也已上線實施。

最後，鑑於金融機構的營運涉及大眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構的穩定經營，因此，金管會祭出健全委託書制度，提高金融機構股東會有選舉董監議案時的徵求人持股資格，將於今年 7 月 1 日施行。