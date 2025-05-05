台灣第一檔主動式ETF掛牌不逢時 隨台股急跌翻黑 蜜月行情失靈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 10:57

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眾所囑目的國內第一檔主動式 ETF「野村臺灣智慧優選主動式 ETF」（00980A-TW）於今（5）日正式掛牌上市，發行價 10 元的 00980A 以 10.06 元開出，開出紅盤，早盤一度上漲至 10.12 元，漲幅 1.2%，後隨著大盤走跌，最低來到 9.84 元，上市第一天即跌破發行價。

00980A 今掛牌上市，保管銀行為華南銀行，採季配息機制，經理費按年率 0.75% 逐日計收、保管費則按年率 0.035% 逐日計收，首次分配落將在今年第四季。

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根據證交所資料統計，臺灣從 2020 年到 2024 年國內 ETF 總規模由新台幣 1.74 兆元增加至 6.38 兆元，成長近 2.7 倍，顯示 ETF 商品多元，交易友善滿足了各族群投資人需求，加上投信業者力求產品創新，奠定 ETF 良好基礎。

國內目前共計有 4 家投信業者送件申請發行 5 檔主動式台股 ETF，野村投信打頭陣掛牌上市，加上群益、統一、安聯投信等 3 家，本季就可望有五檔主動式台股 ETF 上市。