【華冠投顧】矽晶圓開始降價賣出，下一個產業會不會跟上?

華冠投顧 范振鴻分析師

2019.02.25 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方短線防守看 10181，結構看 9988。

#盤勢分析

大盤持續上漲，量能持續溫和放大至 1335 億元，收在 10390，距離去年 10/08 缺口反壓 10403 只剩 13 點，就算補缺口離年線 10500 附近也只剩一百點空間，明後天過後又即將迎接 228 四天連假，因此提醒大家明後兩天留意聯價錢賣壓的可能，三月起則是要留意震盪的可能，但個股部分不用太擔心，沒意外還是會持續族群連動。

#類股方面，矽晶圓族群在昨天 3532 台勝科宣布下一季將會降價 6%~10% 空間，引發今天矽晶圓族群修正，唯有 3016 嘉晶還能強勢收漲，漲價族群會不會一一跟上修正報價會是關注重點，而強勢族群依然還是光通訊族群相關，主動元件的 4979 華星光續漲 4.97%，光被動元件則是 6426 統新今天早盤一度漲停，最後收漲 6.13%，隨著 MWC 展開展，5G 相關族群是否能夠重回主流也是值得注意。另外就是權值股部分，IC 設計龍頭 2454 聯發科今天突破年線大漲 7%，IC 設計相關族群也值得持續追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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