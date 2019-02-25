【華冠投顧】台股漲勢不停明日摩台指結算!如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

機會 V.S 風險

美股四大指數全面收高，台股早盤上漲 + 20 點開出，雖然中、小型股輪動快速；但是在台積電、聯發科等半導體類股的領軍下，指數震盪走高，終場上漲 + 68 點作收，收在 10390 點，成交量 1338 億。

加權指數『挑戰年線』近在眼前!! 延續我們上星期說的… 黑手明顯轉多，可望先來回補 10/11 的『空方缺口』；本周在少了賣盤壓抑下，預估指數可望先來…『挑戰年線』!! 今天在『貿易戰休兵』的利多加持下，離年線僅 19 點距離；雖然明天『摩台結算』，預料『挑戰年線』不是問題。不過，緊接下來要面對 228 連假，與『融券退潮』；因此當指數『回補缺口』後，可能是短線『壓力區』。建議投資朋友除了把握『機會』外，還要留意短線『風險』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2337 旺宏、3338 泰碩、6414 樺漢、3017 奇鋐、3406 玉晶光、2338 光罩、2207 和泰車… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1795 美時、9943 好樂迪、2355 敬鵬、3532 台勝科、6488 環球晶、6271 同欣電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。