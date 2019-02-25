本週操盤筆記 (0225-0301)

1. 美中貿易協商繼續：

本週美中貿易協商持續進行，週日 (24 日) 據《彭博社》引述 4 名消息人士指出，目前美中雙方仍對美方要求的「人民幣匯率穩定協議」執行問題沒有共識，該協議將確保中方信守「不讓人民幣貶值」的承諾。

美、中雙方上週於華府進行了為期兩天的高層協商，而美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週五將更是將此匯率協議，稱為「有史以來最強協議」，不過梅努欽並未進一步說明協議之細節；而原定 3 月 1 日的美中貿易休戰期限，已經經由美國總統川普 (Donald Trump) 宣布，協商再延長 2 日。

週六 (23 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 亦接見了劉鶴，川普表示，相信美中雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議，且川普非常期待在不久的將來再次與習近平會晤，據傳美中雙方目前正在討論 3 月底安排川普與習近平在在佛羅里達州的海湖莊園會面。

2. MSCI 公布擴大 A 股權重與否：

本週內 MSCI 指數預計將要在 2 月 28 日之前，公布是否擴大 A 股權重自 5% 至 20%，而據陸媒《第一財經》採訪了相關外資消息，《第一財經》指出，雖然有一些外資支持 MSCI 擴大納入 A 股權重至 20%，但也有不少外資對此持保留意見，意味著 MSCI 本週擴大 A 股權重仍有變數。

據 MSCI 此前規劃，MSCI 將分「兩階段」將 A 股權重自 5% 擴大至 20%，實施時間將分別在 2019 年 5 月和 8 月，中國券商國金證券分析，假設 MSCI 將 A 股擴大權重至 20%，在「兩階段」擴大權重之後，估計進入 A 股的增量資金合計約人民幣 3638 億元。

3. 川普、金正恩將召開「川金二會」：

美國總統川普與北韓領導人金正恩將於本週三 (27 日)、週四 (28 日) 在越南「川金二會」會晤，估計雙方將就朝鮮半島無核化之議題作出重點討論。

此前在 2018 年 6 月份，川普與金正恩首度在新加坡會晤，當時雙方即簽署了聯合聲明，就「新的美朝關係與朝鮮半島和平」達成共識，在會議中川普承諾將對朝鮮提供保護，而金正恩則表示同意實現朝鮮半島無核化。

4. Fed 主席鮑爾赴國會作半年度貨幣政策報告：

本週二 (26 日)、週三 (27 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往參、眾二院作半年度貨幣政策聽證報告，市場預計，鮑爾將就未來的升息路徑與縮表路線給予國會更多說明，同時也預計鮑爾將對美國經濟前景作出描述。

上週五 (22 日) Fed 已預先繳交半年度貨幣政策聽證的書面報告予國會，報告顯示，Fed 再次強調對未來升息態度將「保持耐心」，同時預計 Fed 資產負債表規模將大幅高於本世紀初的金融海嘯之前水平。