富邦金布局越南十年有成 規模居台灣金控業之首

富邦金控 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行與富邦產險 2008 年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年，為越南據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。富邦金布局越南十年有成，董事長蔡明興宣示，富邦金控將積極擴大服務台商及深耕在地化經營的決心。

蔡明興表示，北富銀與富邦產險 2008 年相繼於越南設立分行與全資子公司，十年來，規模與據點逐漸擴增，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽三家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點，雙雙為當地據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。

蔡明興表示，越南有人口紅利，並具有龐大內需市場的發展潛力，是目前經濟發展最快的新興國家之一，未來成長空間可期，為富邦金控布局東協市場的重點區域。

除了銀行與產險外，富邦人壽亦於 2011 年在越南成立子公司，目前已有 11 個據點，使得富邦於越南的版圖布局更加完整。展望下一個十年，富邦金控將持續響應政府「新南向」政策，深耕越南在地市場，以成為當地企業最佳的金融合作伙伴為目標，並朝「成為亞洲一流的金融機構」願景邁進。

富邦產險簽單保費雙位數成長 首家獲越南財政部頒獎之外資產險

富邦產險 1996 年設立越南胡志明市代表處，2008 年獲准升格為全外資公司，為最早於越南成立據點的台資產險業者。

越南富邦產險 2018 年簽單保費約新台幣 5.8 億元，成長率 18%，近年皆維持雙位數穩定成長。主要銷售險種包括火險、水險、車險及意外健康險，其中又以火險占比最大，客戶維持續保率在 90% 以上，目前在於越南外資產險公司排名第 8。

富邦產險在台灣連續 37 年蟬聯市場龍頭，越南子公司複製母公司的企業文化與經營理念，克服文化及法令的差異，在眾多保險業者中脫穎而出。2014 年的「513 事件」造成當地多達三百家以上的台資、外資企業受損，其中七成以上是由越南富邦產險承保。

當時越南富邦產險即刻成立理賠小組，並動員母公司資源與人力，在最短時間協助受損客戶恢復生產線；事後，不論客戶或台、越雙方的主管機關皆高度肯定富邦的處理效率與理賠專業。

越南富邦產險憑藉長期在公司治理、法令遵循以及客戶權益保障的積極作為與傑出表現，獲越南財政部頒獎肯定，表彰越南富邦產險對健全越南產險市場的卓越貢獻，為首家獲得越南財政部頒獎肯定的外資產險公司。越南富邦產險總經理陳正秋亦以保險領域與企業管理的專長，獲越南財政部長表揚，為首位獲獎的外籍專業經理人。

北富銀業務規模倍數成長 跨足企金及消金版圖

北富銀 2008 年成立胡志明市分行，為北富銀於越南地區設立的第一個據點。有鑒於越南積極開放持續吸引外資企業，北富銀 2010 年合併慶豐銀行越南分支行，擴大網絡據點及業務對象，目前在越南地區共有三家分行，包括胡志明市分行、河內分行與平陽分行，為當地據點最多的台資銀行，網絡橫跨南、北越，提供客戶緊密的在地服務。

經多年專業經營，北富銀在越南地區分行營運規模穩健成長，截至 2018 年底總資產及放款規模居台資銀行排名前 3 名，淨利增長至新台幣 4.5 億元 (成長達 31 倍)。

北富銀從企業金融服務切入越南市場經營，並結合富邦產險及富邦人壽的金控資源，為台商搭建整合式跨國金融服務平台。目前越南地區分行主要業務包括存款、放款、匯兑、進出口等法人金融業務，主要客群為越南台商及越資大型企業，客戶總數達 5,000 戶。

近年來亦積極主辦當地大型聯貸案，包括富美興新月灣及 midtown 開發案、Vingroup、Vietin Bank 等大型融資案，積極協助越南經濟繁榮發展。

此外，因應中美貿易戰下供應鏈之移轉，已向台商提供財顧及融資服務，因北富銀南北據點最多，將可協助更多台商前進越南投資。

展望未來，因應「新南向」政策及市場需求，北富銀將積極擴大服務台商及深耕在地客群，除了做為越南台商及企業的最佳金融夥伴，同時將跨足消金版圖，切入個人房信貸等消金業務，力拚成為跨台、港、中、越、星「兩岸五地」的區域性金融服務平台。

