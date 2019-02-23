〈228連假何處去〉旅遊需求增溫 宜花行程規劃 別忽略幾個亮點

228 假期即將到來，此次有長達 4 天連假，前往東部和中南部的旅遊需求增溫，東部不少業者規劃促銷活動，花蓮遠雄海洋公園表示，228 連假兒童入園門票僅 228 元，宜蘭住宿也有亮點，晶華 (2707-TW) 旗下晶泉丰旅有藝術家駐村計畫，館內瀰漫濃濃文創風適合網美拍照打卡，四維航 (5608-TW) 轉投資的宜蘭綠舞日式主題園區更是推三人同行一人免費優惠；另外，Booking.com 則推薦「全球最美小路」之一的見晴懷古步道。

遠雄海洋公園表示，看好 228 連假親子出遊人潮，今年推出專屬兒童優惠，並規劃教學型的遊戲任務，集結館內劇場表演、海洋哺乳動物生態館和鯨豚生態教室等，以寓教於樂方式吸引家庭客群。

而晶華旗下首家精品溫泉度假酒店晶泉丰旅，坐落於宜蘭礁溪，為拓展飯店場域多元性，持續進行「作客。共享」藝術家駐村計畫，將文創藝術融入旅宿空間。

宜蘭綠舞日式主題園區在 228 連假期間，提供三人同行一人免費活動，並搭配日本傳統女兒節，規劃說故事摺紙趣內容，與其他宜蘭飯店業者做出差異化。

另外，網路住房業者 Booking.com 指出，太平山和明池兩大國家森林遊樂區具備豐富的植被林貌，建議旅客可至太平山中翠峰湖環山步道欣賞湖光山色，或是沿著被 CNN 評為「全球最美小路」之一的見晴懷古步道漫步。

若是民眾要往南部前進，Booking.com 建議，屏東小琉球的山豬溝生態步道是一大亮點，旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形，推薦旅客一併探訪美人洞和烏鬼洞，並前往擁有無敵海景的小琉球特區營地，適合全家庭客群。