〈228連假何處去〉花季報到踏青去 盤點台灣四大賞櫻勝地最熱門

228 連假即將到來，同時台灣山區正值賞櫻旺季，旅行社業者雄獅 (2731-TW) 整理台灣四大賞櫻勝地，分別有武陵農場、阿里山、九族文化村和馬告生態園區，而據 friDay 購物站上銷售數據觀察，近期「賞櫻」、「櫻花」、「粉紅」等關鍵字已較平日成長多達 35 倍，其中，野餐墊、保溫瓶和廣角鏡頭熱銷，成長約 50%。

「2019 武陵農場櫻花季」目前正在展期中，櫻花區共有 200 公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻和紅粉佳人等 10 多種不同品種，櫻花綿延於 3 公里長的步道，是全台最受歡迎的賞櫻景點，雄獅指出，去年花季朝聖期間參觀人數民眾突破 10 萬人次。

但要留意的是，武陵花季期間每日進場人數均有上限，並限定農場內住宿、團體旅客或搭乘大眾運輸的民眾才能入園。

另一方面，九族文化村是日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，而位在宜蘭的馬告生態公園，包含棲蘭山莊、明池山莊和神木群，則是北部地區賞櫻名所。

由於賞櫻季節到來，網購相關商品需求也明顯轉強，據 friDay 購物站上銷售數據觀察，自年初至今「賞櫻」、「櫻花」、「粉紅」等關鍵字較平日成長 35 倍，且站上櫻花圖案、造型相關與粉紅色商品，如飾品、包包、家居用品與香氛等，也較平日熱賣 30%，而出遊賞櫻和拍照需要的野餐墊、保溫瓶和廣角鏡頭則是最熱賣商品。