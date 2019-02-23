中研院用雞蛋做流感疫苗 防禦效果提高3-4倍

中央研究院今 (23) 日宣布，基因體研究中心研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株 (cross strain) 流感病毒感染的單醣流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升 3 至 4 倍，研究成果已於 2 月刊登於《PNAS》，並取得多國專利，中研院也已簽屬技轉合約予跨國藥廠。

流感病毒會利用其表面蛋白分子的變異，來扺抗宿主抗體的追殺，因此每年都需要改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力。研究發現，流感病毒上的 HA 抗原蛋白，負責幫病毒抓住宿主細胞，其上佈滿各種多醣分子。他們先去除 H1N1 流感病毒表面蛋白上成串的醣分子，只留下一個醣分子以維持結構穩定，再將此單醣病毒製成流感疫苗。

實驗結果顯示，經施打疫苗的小鼠體內，產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒的感染。因去除病毒表面蛋白的醣分子，如同脫去病毒的偽裝，使其在免疫系統下無所遁形。研究團隊打造疫苗製造生產平台，用約受精 10 天的胚胎雞蛋，在 1 周內製造出無跨亞型限制的單醣流感疫苗。

此單醣流感疫苗為特聘研究員翁啟惠與副研究員馬徹帶領的研究團隊所研發，已由中研院相關單位，簽屬技轉合約予跨國藥廠。該技術運用傳統以雞蛋培養病毒的方法，配上創新的流感病毒單醣化技術，針對流感病毒上的 HA 蛋白製造出單醣流感疫苗。經實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，這個單醣疫苗對異株流感病毒有超過 3 至 4 倍的防禦效果。