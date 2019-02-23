微軟員工要求公司退4.8億美元的美軍合約

據報導，美國科技大廠微軟（ MSFT-US）的員工在週五（22 日）要求該公司取消一項來自美軍價值 4.8 億美元的硬體合約。約有 94 名工人簽署了請願書，要求該公司停止開發任何涉及武器技術開發。

有三位微軟員工表示，微軟在去年 11 月份贏得了一份合約，將為美軍提供至少 2,500 個擴增實境的頭盔樣板，該產品能在用戶眼前以數據方式顯示並展示資訊。美國政府表示，這些裝置將用於戰場和訓練，以提高士兵的「殺傷力、機動性和感知能力」。

據微軟員工在推特上向微軟高管發表的請願書中，表示他們沒有簽約同意開發武器，並要求了解工作產出如何被使用。他們同時呼籲微軟發展一個可讓所開發的科技用於適當用途，並有外部審查委員會可以監督相關情況。

微軟在一份聲明中表示，公司樂於聽取員工的反饋意見，並提到了總裁 Brad Smith 在 10 月份發表的一篇文章，其中表明該公司仍致力於協助軍方，並將通過法律以確保新技術使用上的責任。

美國軍方則沒有立即發表評論。

雖然許多政府希望利用美國最大的科技公司的專業知識來提升戰力，但員工抵制帶來了更多的挑戰。去年，Alphabet 公司就曾因員工的抗議而宣布將不會續簽來自五角大樓的合約，來提供人工智會技術用於分析無人機圖像。

微軟預計仍將於週日在巴塞羅那舉行的 MWC 上行業會議上公佈針對企業和政府所開發的耳機 HoloLens 的更新。