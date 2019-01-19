微軟勸消費者改用iOS或Android 欲與亞馬遜、谷歌合作

微軟 (MSFT-US) 似乎將「智慧移動」策略做微調，現在正式敦促任何其餘的 Windows 10 移動用戶轉而使用 iOS 或 Android 設備。

在外媒 Thurrott 發現的「停止支援」文檔中，微軟通知 Windows 10 Mobile 移動用戶，將在 2019 年 12 月 10 日之後停止接收新的資安更新。

這篇名為「Windows 10 Mobile End of Support：FAQ」的頁面回答了一系列問題，例如「支援終止對客戶意味著什麼？」和「我的設備在 2019 年 12 月 10 日之後繼續能用嗎？」。然而，微軟給客戶的建議卻落在「Windows 10 Mobile 客戶現在應該做什麼？」的部分上。

微軟寫道，「在 Windows 10 移動操作系統支持終止的情況下，我們建議客戶轉移到 Android 或 iOS 設備。微軟的使命宣言旨在讓全球每個人和每個組織獲得更多 (的成效)，迫使我們在這些平台和設備上支援我們的移動應用程式」。

該公司進一步承認其人工智慧 AI Cortana 不再與亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa 和 Google (GOOGL-US) 的助手展開激烈競爭，而是希望與流行的平台整合而不是與它們作鬥爭。

微軟執行長 Satya Nadella 表示，「Cortana 需要成為任何 Microsoft 365 用戶的技能。您應該可以在 Google 智慧助理上使用它，您應該可以在 Alexa 上使用它，就像您在 Android 和 iOS 上使用我們的應用程式一樣，至少這是我們對它去向的考慮」。

微軟 Windows 移動平台系統似乎早有畫下句點的征兆，2017 年 10 月，該公司的 Joe Belfiore 於推特 (TWTR-US) 表示，已經非常努力的嘗試給應用程式開發人員獎勵，甚至是支付金錢，也寫了應用程式，但最終用戶數量太低，大部份公司也因此不會選擇再繼續投資。

圖；推特

微軟已經與亞馬遜合作實現了 Cortana 和 Alexa 的合體，並且在合作夥伴關係的推動下，Nadella 將數位助理 (Cortana) 堪比跨平台訪問訊息的網路瀏覽器。

很明顯的，Nadella 認為 Cortana 是一種可以在多個平台上運行的應用程式或服務，而不是微軟為了獲得消費者而推出的軟體與硬體。微軟仍需要讓谷歌相信 Cortana 合體是一個好主意。

微軟也使 Skype 電話服務可在 Alexa 上啟動，而其 Xbox 電玩也可支援 Alexa。