華爾街：三星折疊手機可能賣不好 但壓力如今在蘋果身上

在三星 (Samsung) 發布折疊螢幕手機之後，雖然高售價可能讓它賣得很糟糕，但也已經把更多的壓力加諸在蘋果 (AAPL-US) 身上。

在週三的發表會上，三星一口氣推出了幾款大膽的新產品，猶如宣告「創新並未消亡」，分析師認為，這個發展直指當前蘋果最遭人批評的弱點。

Canalys 分析師 Ben Stratton 說：「三星讓蘋果看起來很糟糕，Galaxy Fold 是一個很棒的行銷工具，它讓三星顯得前衛和創新，相較之下，它的競爭對手看起來動作很慢。」

三星展現技術領先優勢

Galaxy Fold 售價為 1980 美元，預計只會是款小眾商品，對三星銷售上幫助不大。但分析師認為，這提醒人們，蘋果已經很長一段時間沒有給市場帶來「驚艷」的效果。

高盛分析師 Rod Hall 在週四的報告中表示，折疊螢幕是一種引人注目的外型，這對蘋果來說具有挑戰性，他們發現自己無法獲得關鍵的柔性 OLED 技術，這讓三星領先競爭對手 2 年。

除了折疊之外，三星還推出了 Galaxy S10 5G 版本，對蘋果來說，他們在 5G 的進展上也處於落後。由於英特爾 5G 數據晶片要到 2020 年才會用於手機與行動裝置中，幾乎註定蘋果在 5G 路上落後的局面。

蘋果近期 iPhone 所製造的話題，更多是圍繞著價格而非產品。產品的主要變化，是增加了一些面部識別、擴增實境與動畫表情符號之類，但難以稱得上重大的創新。

蘋果需解決銷量大減難題

研究公司 Gartner 最新發布的數據顯示，2018 年假期期間的 iPhone 銷售，遭遇 3 年多以來的最大跌幅，減少了 900 萬支，市占率也由 17.9% 下降至 15.8%，而中國競爭對手則攀升，特別是華為，從 10.8% 躍升至 14.8%。

Gartner 警告，蘋果不僅受到來自中國在中、高階手機的打擊，也讓一些忠實的果粉，因遲遲等不到更多創新而失望。

Stanton 表示，今年的創新不一定是在折疊螢幕上，也可能是與相機、聲音或電池的相關技術，但基於蘋果擁有一群資源豐富的工程師團隊，如果今年的 iPhone 仍只有小幅修正的話，恐怕找不到藉口掩飾。

市場研究公司 IDC 的研究主管 Ramon Llamas 則認為，包括平板及 4G LTE 的發展，蘋果傾向於站在前任巨頭的肩膀上，再往上突破，他們最終也會有這些，不過會依自己的想法來改進並發表。