投資不難！入手經典款 投資不用選邊站

一掃 2018 年熊市就在轉角的悲觀情緒，2019 年開年全球金融市場似乎又有重啟多頭之勢，不過，面對市場行情忽冷又忽熱，你是不是也跟大多數投資人一樣，內心正在小劇場，既期待又害怕受傷害，擔心沒有順勢進場跟上這一波空頭轉多頭的行情，藉此翻轉財富命運，又或是害怕進場後才發現這波漲勢只是曇花一現？

調查顯示，股債波動攀升、股債市變化快速、公債殖利率走勢向上、美元升貶難料以及單一國家政治與經濟風險攀升，是目前投資人感到最捉摸不著的五大煩惱，你是否也有同感？是否也擔心因看錯投資方向，被市場無情地潑冷水，而在投資市場上裹足不前呢？

其實，投資並不難，看錯市場行情也是人之常情，但可怕的是過度重壓單一市場或資產，一旦出現風吹草動，而蒙受資產輪動損失，此時，若有一檔「投資經典款」，透過幫助投資人盡可能地分散投資標的，增加多元收益來源，便可做好波動管理，毋須煩心進出場時點，便可提升資產防疫力，輕鬆追求資產穩健增長，一次解決上述的五大煩惱。

摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 就是讓投資人用一套資金投資多元資產，不用擔心選錯標的、猜錯行情，完全聚焦多元收益的「投資經典款」，相當適合擔心波動、又不知該如何選擇的投資人。

這是由於該基金布局於全球多元收益型資產，廣納股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，因此能利用資產間的相關性差異，降低整體投資組合波動風險。此外，因為布局標的多具有收益性質，例如股息、債息等，當市場震盪時，這些收息能成為另一種保護傘，增加投資人的安全感。反觀市場表現大好時，任何的多元機會都不漏接。另外，若擔心匯率升貶難以預測，多重收益型基金可以做到高度匯率避險，讓投資人單純參與資產表現，降低匯率影響。

經典款多重收益型基金一次解決五大投資煩惱

由於市場預期今年聯準會將更為頻繁與市場溝通政策方向，加上外圍紛擾依舊，各資產間的輪動將更為快速，若有意搭上這波漲升列車，但又只有一筆資金尋求穩健投資的投資人，不妨以摩根投資基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來參與全球上漲動能，並輕鬆做好資產配置，為資產增添穩定度。

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