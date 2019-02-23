〈財報〉Roku獲利營收亮眼 激勵股價大漲25%

Roku (ROKU-US) 公布第四季財報優於分析師預期後，週五 (22 日) 股價大漲 25%。

財報重要數據摘要

EPS：0.05 美元 vs. 0.03 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收： 2.76 億美元 vs. 2.62 億美元 (Refinitiv 共識預期)

越來越多串流服務預計陸續到來之際，Roku 交出漂亮的一季成績單。

AT&T(T-US)、迪士尼 (DIS-US)、蘋果(AAPL-US) 和 NBCUniversal 預計今年或明年初將推出新串流服務，作為市面上最受歡迎的 TV 串流平台廠商之一，Roku 已準備好在這些服務推出後大獲其利。

剪線潮持續推升 Roku，使其活躍帳戶和串流時間不斷成長。去年第四季 Roku 活躍帳戶年增超過 40%，達 2710 萬人，串流時間年率成長更達 69% 至 73 億個小時。

2019 全年 & Q1 財測

全年：營收介於 10 億美元至 10.25 億美元 (Refinitiv 共識預期 9.85 億美元)

Q1：營收介於 1.85 億美元至 1.90 億美元區間 (Refinitiv 共識預期 1.88 億美元)

分析師看法

KeyBanc 資本市場分析師 Evan Wingren 給予 Roku「加碼」評級，並將目標價自 59 美元調升至 63 美元，並估計今年股價表現可能更好。

「如果 Roku 廣告欄位庫存的獲利持續擴大，且活躍帳戶持續加速成長，上述的預期最終可能還太保守了。」Wingren 說。

Guggenheim 給予「買進」評級，目標價 54 美元。分析師 Michael Morris 報告指出，「廣告動力和對成長的投資，包括國際版圖的擴張，這些都是今年的關鍵主題。我們已調升今年營收成長預期，以衡量額外更高的廣告和附加費營收協議，也預期未來 2 年營運費用將適度增加。」

Davidson 分析師重申該公司買進評級，目標價自 49 美元調升至 60 美元。他們滿意 Roku 活躍帳戶的成長、串流時數的增加，且認為該公司今年的支出計畫很合理。Roku 在其股東信上宣布今年投資數個領域，包括廣告、 Roku Channel、Roku TV 和國際版圖的擴張。

Davidson 報告指出，「有鑑於 OTT 市場高度競爭與成長，還有該公司須透過活躍帳戶成長，提高市佔率，進而掌握龐大商機，我們相信，Roku 大筆的投資支出是有必要的。」

Roku 今年迄今漲幅近 90%，週五大漲 25.23% 至 64.47 美元。

然而，在華爾街一片喊買的氛圍下，Wedbush 的 Michael Pachter 卻調降該公司評級，自「優於大盤」降至「中性」，目標價也自 65 美元降為 55 美元，即因他認為該公司支出超過預期，可能挫傷預期的獲利。

但他表示，「我們持續相信 Roku 的成長潛力，且該公司也會在未來 5 年來達到獲利。」