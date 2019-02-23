VW：川普若加關稅 恐增25 億歐元成本 仍預期未來一年成長

儘管全球經濟成長恐將放緩，並且要面對昂貴的新排放測試和更嚴峻的競爭，Volkswagen(VW)(VOW-GE)(福斯, 大眾) 集團執行長 Herbert Diess 依然充滿信心，將增加營收並且保持獲利。

Volkswagen 週五發布財報，在全球範圍內 2018 年全年收入 2358 億歐元，大致符合預期，對 2019 年的展望，Diess 直言將充滿挑戰，但他預計銷售額將增長約 5%。

他說：「我們正在進入汽車行業更加困難的水域，我們希望克服這些情況。如果你能夠更精簡、更時尚，生產更具效率，這將會有幫助。」

Volkswagen 週五在法蘭克福股價收漲 0.09%，報 146.72 歐元，這支股票在過去一年下跌了 8.7%。

(圖表取自 Google)

Volkswagen 表示，他希望德國汽車公司所做的已經夠多，足以取悅美國總統川普，並避免被課懲罰性關稅。

華盛頓目前正在與歐盟進行新的貿易談判，川普威脅，如果無法談成滿意的協議，可能會對進入美國的歐盟汽車和零組件徵收關稅。Diess 指出，進口關稅每年可能增加福斯汽車的成本高達 25 億歐元 (28 億美元)。

Diess 稱，局勢已經再次變得緊張，遺憾的是，當前無法從汽車產業的角度來解決這個問題，要由歐洲和美國之間的談判來決定。

這家德國公司在 1 月宣布，它將在田納西州的工廠投資 8 億美元，為新電動汽車的生產做準備。Diess 說，川普似乎很高興這個決定，並且發表了一個積極的推文。

Diess 指出，目前福斯在美國僅擁有 4% 的市占，並致力於提高占比。

Diess 擔任近一年的掌舵人，他上任後致力控制臃腫的成本並提高效率。據 Evercore ISI 稱，他當前主要的策略是將重型卡車部門公開上市，名為 Traton，估值高達 250 億歐元。