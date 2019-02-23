台積電 5 奈米設備 MWC 首亮相 台股ADR全面走高

《Appleinsider》引述《Digitimes》報導，台積電將於 2 月 25 日世界行動通訊大會 (MWC) 上亮相即將推出的 5 奈米設備，有望在 2020 年量產並接到蘋果首批 5 奈米 A14 晶片訂單。

台積電將進一步縮小 2020 年新款 iPhone 的晶片尺寸，有望在 2020 年獲得蘋果首批 5 奈米 A14 晶片訂單。

受此消息激勵，台積電 ADR (TSM-US) 開盤應聲上漲，盤中上揚 0.62%，推動友達 ADR (AUO-US)、日月光 ADR (ASX-US)、中華電信 ADR (CHT-US)、聯電 ADR (UMC-US) 等台股 ADR 全面走高。

台積電 ADR 走勢圖。(圖：investing)

全球晶圓代工龍頭台積電，技術領先打敗三星，獨佔蘋果光，蘋果旗艦機 iPhone XS、XS Max 與 iPhone XR 皆採用台積電 7 奈米製程生產的 A12 Bionic 晶片。

今年台積電更通吃蘋果 A13 晶片大單，未來全球市場占有率有望超過 60%。

台積電也是許多其他企業的代工製造商，多家手機大廠將在 MWC 上發布 5G 手機，多款手機都採用高通 Snapdragon 855 和二代 5G 數據晶片 Snapdragon X55，這兩款數據機都是台積電目前 7 奈米 FinFET 工藝製造，台積電儼然為供應鏈最大贏家。

報導中提到，台積電已接到 5G、AI 等相關應用訂單。然而儘管有這些訂單，台積電最近在全球手機需求下滑與光阻液事件衝擊下修首季財測。



全球最大晶片代工製造商台積電上週五 (15 日) 發布業績警示。受到光阻液事件衝擊，報廢的晶圓數量遠高於預期，因此台積電預測第 1 季營收減少約 5.5 億美元。

本週二 (19 日) 台積電公布去年盈餘分配，每股盈餘為新台幣 13.54 元，總計股東今年每股可領 10 元現金股利，創歷史新高。