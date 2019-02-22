投資 聰明錢重視的五大衰退警訊

下個月，美國股市的多頭市場即將屆滿十週年，分析師無疑將更加重視影響走勢的多空因素。

今日市場充斥著各種數據與指標，到底那些才是研判經濟衰退的最佳工具？

三位股市分析師與二位債券經理人提供了他們最偏好的指標，儘管他們意見不一，但都不預期經濟衰退即將來到。以下為他們各自關注的五項指標：

1. 獲利率

貝萊德公司投資長雷德 (Rick Rieder) 較重視企業獲利率，更明確地說，應是工資對企業獲利的衝擊，亦即勞工成本佔企業最終產值的比例。

在經濟衰退之前二至三年，該比例會上升，同時企業獲利佔最終產值的比例則會下降。

雷德說，勞工成本已自危機後低點上升，但近來已見回穩，因而他不認為短期內，美國經濟會落入衰退。

2. 供應鏈數據

基金經理人佛斯 (Dan Fuss) 較注重各行業供應鏈的粗估數據。

佛斯說，他最偏好的數據之一，是各行各業的供應鏈數據。例如，福特小貨車最後組裝業者的訂單，以及該供應鏈其他層次業者的訂單與價格。

目前，訂單似有小幅惡化，但並不致引發經濟衰退的擔憂，佛斯說。

3. 工商協進會數據

Nuveen 公司分析師馬立克 (Saira Malik) 較重視工商協進會的領先經濟指數。

該指數綜合了各種數據與市場指標，通常會在經濟衰退之前 6 至 18 個月呈現反轉走勢。

此一指數的最新數據較一年前上升約 4%，雖低於近來 7% 的最佳上升幅度，但馬立克預期該指數會自 12 月的偏低數據持續反彈。

4. Google 趨勢

Wolfe 研究機構主管 Yin Luo 觀察的是 Google 趨勢指標。為預測經濟衰退，Yin Luo 觀察九種指標，包括殖利率曲線與地區銀行衰退指標。此外，他還追踪 Google 趨勢指標，即觀察 "經濟"，"衰退', 及 "經濟不確定性" 等關鍵字的出現次數，創造出一項不確定指數。

Yin Luo 說，該指數目前仍低於 60，要高於 90，才會較讓人擔憂。

5. 就業數據

DataTrek 研究機構共同創辦人柯拉斯 (Nicholas Colas) 追踪的是非裔美國人的失業率。

柯拉斯承認這項數據具有爭議性。他說：「徵人時，各族群均有機會，但非裔美國人總是率先被辭退。這是一項領先指標，觀察過去二次經濟週期，該指數均適用。」

柯拉斯說，在政府公布的就業報告中，非裔美國人的失業率與勞動力參與率，是他最先觀察的數據。在 2007 年 8 月上次經濟週期，非裔美國人失業率下降至 7.6% 低點，當年 12 月，却上升至 9%。若觀察整體失業率，則無法注意到此一勞工市場的疲弱現象，因為當年 8 月，整體失業率為 4.6%，12 月僅溫和上升至 5%。

在目前這波經濟週期，去年 5 月，非裔美國人失業率下降至 5.9% 低點，目前則為 6.8%。這與非裔美國人的勞動力參與率上升相符合，該參與率由 62.1% 上升到了 1 月的 62.8%。

勞動力參與率上升，顯示失業率上升，並非因失業人數增加造成。目前，美國勞工市場並未出現警訊。