VW執行長說 希望他的努力能讓川普滿意 並避免加徵關稅

VW 集團執行長廸斯 (Herbert Diess) 週五告訴 CNBC 說，他希望該德國汽車公司的努力，能讓川普總統滿意，並能夠避免懲罰性進口關稅。

華盛頓目前正準備與歐盟進行最新的貿易談判，並說若感到不滿意，可能對美國進口的歐洲汽車與汽車零件加徵關稅。川普對美國街頭的歐洲汽車，迭有怨言，並發表推文，威脅要對歐洲汽車 -- 尤其德國汽車 -- 加徵關稅。

廸斯說，進口關稅將讓 VW 公司成本，每年增加達 25 億歐元 (28 億美元)。

該德國車廠於 1 月宣布，將在田納西州投資 8 億美元，生產新款電動車。

廸斯在 VW 公司位於 Wolfsburg 的總部告訴 CNBC 記者說，這筆投資似乎讓美國總統感到滿意。

「我們看到了肯定我們的推文，」廸斯說。他並表示，VW 會盡全力避免進口關稅。

廸斯還說，目前 VW 在美國的市佔率僅 4%，他將致力讓該數字成長，讓 VW 變成 "量產的" 汽車生產商。

週五，VW 集團公布，2018 年全球全年營收為 2358 億歐元。在 2019 年展報告中，廸斯說，他預期今年將是充滿挑戰的一年，但仍預期銷售將成長約 5%。

在關鍵市場 -- 中國 -- 更將是一項挑戰，廸斯承認 2018 年第四季，中國的銷售已見減緩，2019 年 1 月銷售較去年同期下降達 10%。