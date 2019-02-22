詩肯董座稱 今年持續展店擴大市占 三箭齊發玩出「潮」味

詩肯 (6195) 昨日舉辦集團春酒歡慶成立 45 週年，董事長林福勤表示，詩肯品牌目前全台灣 122 家門市、站穩全台最大連鎖傢俱品牌的良好基礎，面對未來，詩肯除了要繼續展店提升整體市場占有率的步調，更將積極推動集團年輕化，讓「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」等品牌的傢俱產品不但有家的溫度，而且還有流行的「潮」味。林福勤表示，去年詩肯集團在台灣景氣面臨選舉、中美貿易戰等因素造成高度不確定性的環境當中，仍逆勢展店擴張，並大幅提升旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」等品牌市占率，雖然 2018 年全年營收 17.04 億元較前一年度微幅減少 5.63%，但目前集團門市數不但已達 122 家規模、年增率近 4%，主打年輕族群傢俱產品的「詩肯居家」品牌營運表現更繳出亮眼成績，連續七年營收成長幅度繳出雙位數成長表現，目前占集團整體營收比重提升到 22.73%。



林福勤看好未來台灣傢俱市場消費主流趨勢將持續往年輕族群發展，集團內部亦延攬年輕新血的加入詩肯大家族，強化集團在市場行銷、產品設計、門市拓展等重要業務布局能夠有更新潮的思維，用更年輕的活力衝刺集團往更高的目標前進。



「在最壞的時候，永遠做最好的準備。」林福勤強調，詩肯品牌只專注做好兩件事：「產品」及「顧客」。邁入第 45 年，林福勤期許未來詩肯將透過多品牌、多產品與多元行銷整合等三箭齊發策略，持續推動「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌玩出新「潮」味。為滿足年輕族群對於傢俱產品具備收納、多功能性、以及多樣化風格等需求，規畫於第一季陸續推出柚木腳凳、畸零空間收納、高頭枕等周邊產品，另一方面，亦同步引進年輕行銷團隊，強化品牌 Facebook、LINE 等社群媒體行銷推廣及異業合作機會。