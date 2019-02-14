房市回溫 詩肯1月營收月增四成 展店策略維持雙位數成長

台灣最大連鎖傢俱品牌詩肯 (6195)1 月營收 2.02 億元，受惠傢俱產業傳統旺季，以及台灣房市交易量於九合一選舉完後已逐步回溫，帶動傢俱汰換需求熱絡，挹注 1 月營收表現較上月成長 40.41%。詩肯表示，近年為擴大消費客群向下滲透延伸至 25 歲年輕族群，積極提升主打北歐平價時尚皮沙發的「詩肯居家」品牌市場占有率，目前「詩肯居家」品牌目前總店數已達 35 家，整體營收比重提升至 22.73% 水準，整體策略效益已逐步顯現。



根據六都地政局公布最新 1 月建物移轉件數統計，合計達 1.98 萬件，較上月成長 10.1%，其中，台南、高雄地區建物移轉件數皆明顯優於整體表現分別達 20.3%、27.4%。詩肯指出，目前集團總門市數量達 122 家，今年展店策略仍保持雙位數成長目標不變，持續採取移轉門市策略以優化品牌門市結構。



此外，看好中南部地區房市交易量持續升溫，且為提供消費者舒適便利採購傢俱空間，中南部地區門市面積、租金等相較北部地區更具優勢，展店重心則以南向深耕，對集團展店、移轉門市等創造更為有利的發展條件，帶動集團於台灣傢俱市占率持續壯大，有望挹注營運優於整體產業表現。



展望 2019 年第一季，詩肯將透過多品牌、多產品與多元行銷整合等三箭齊發策略，創造集團未來營運保持良好成長動能。為鎖定消費者對既有傢俱擴充的需求，預計於第一季陸續推出柚木腳凳、畸零空間收納、高頭枕等產品，此外，強化社群媒體行銷推廣及異業合作機會，以期創造新一波銷售成長動能。