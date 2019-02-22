台股盤前─外資期現貨積極做多 多頭拚驚驚漲回補10月股災缺口

台股加權指數昨 (21) 日持續上演三軋行情，驚驚漲上 10300 點關卡，終場小漲 47.07 點，來到 10319.53 點，成交值則略縮至 1238 億元，今 (22) 日開盤前，觀察到美股漲多拉回，法人指出，台股面臨上方壓力區，但目前外資期貨淨多單口數已來到 6 萬餘口，作多態度積極，預料指數仍將回補逐步去年 10 月股災的空方缺口。

美股道瓊指數昨日終止連 3 漲，轉為下跌 0.40% 或 103.81 點，收 25850.63 點；那斯達克指數下跌 0.39%，或 29.36 點，收 7459.71 點；標普指數下跌 0.35%，或 9.82 點，收 2774.88 點；費城半導體指數下跌 0.74%，或 10.03 點，收 1350.25 點。

而三大法人昨日合計買超 52.36 億元，其中外資買超 48.48 億元、自營商買超 7.38 億元，僅投信賣超 3.5 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1592 口至 36140 口，其中，外資淨多單增加 447 口至 65794 口，做多態度濃厚。

美國和中國於 21、22 日在華府進行部長級磋商，傳出中國提議每年增加採購 300 億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥和玉米，而中方結構改革議題草擬六項備忘錄 (MOU)，同時研議中國可削減對美貿易順差的十項措施清單，是貿易戰至今最大的進展，有利金融市場信心。

美國聯準會 (FED) 公布元月會議紀錄顯示，縮減資產負債表計畫將於今年底前結束，但官員們對於是否再升息立場分歧，並未提到要降息，市場解讀為 FED 未必會結束升息。

聯發科執行長蔡力行強調，絕對不缺席 5G，聯發科會是領先群之一，儘管智慧手機成長趨緩，但客戶存貨水位已降，今年營收以持平到微幅成長為目標，明年新技術和新產品營收貢獻將逾 10%。

被動元件廠華新科和旗下信昌電甫公布去年財報，華新科全年風光大賺近 200 億元，如外界預期賺超過 4 股本；信昌電去年 EPS 也超過 8 元。

整體來看，目前外資籌碼偏多布局，加上貿易戰休兵期間美中討論氣氛正面，除非最終美中貿易談判破裂，否則大盤仍將持續回補 10272-10428 缺口，以驚驚漲的結構進行。