搶卡位 外資今年利用滬深港通流入中國資金破千億

根據 Wind 統計數據顯示，昨 (20) 日利用滬深港通北上資金淨流入人民幣 47.58 億元，連續第 16 個交易日淨流入。其中，滬股通淨流入人民幣 29.33 億元，深股通淨流入人民幣 18.25 億元。而這 16 個交易日，已累計淨流入人民幣 678.07 億元。

連續 16 個交易日出現淨流入，創下自 2018 年 6 月 19 日以來的最長連續淨流入記錄。歷史記錄則為連續 28 個交易日淨流入，時間為 2018 年 5 月 7 日至 6 月 15 日，這期間累計淨流入人民幣 797.19 億元。

值得注意的是，1 月份以來，滬股通、深股通資金累計淨流入金額已經達到人民幣 1037.7 億元。其中，滬股通累計淨流入人民幣 559.42 億元，深股通累計淨流入人民幣 478.28 億元。

若從月度來看，1 月份，北上資金累計淨流入人民幣 606.88 億元，是 2018 年以來淨流入金額最大的月份。2 月份則延續 1 月份的盛況，截至昨 (20) 日，2 月份北上資金淨流入已達人民幣 430.82 億元。

以 Wind 全球重要指數來看，今年以來深證成指以 17.04% 累計漲幅排名第一，而上證綜指漲幅則為 10.72%，排名第六。排名第二的為 Nasdaq，漲幅 12.83%；第三則是聖保羅 IBOVESPS 指數，漲幅 11.12%；道瓊名列第四，漲幅 10.99%；S&P 500 位居第五，漲褔 10.89%。

北上資金的最愛

根據北上資金每日前十大活躍個股榜數據顯示，今年以來，已累計 61 檔個股上榜。

從上榜次數來看，格力電器、貴州茅台、海康威視、恆瑞醫藥、萬科 A、五糧液、招商銀行、中國平安等 8 檔出現「霸榜」情況。今年 31 個交易日全都入選北上資金十大活躍個股排行榜中。

從入選個股淨流入資金來看，有 13 檔個股獲北上資金淨買入人民幣 10 億元以上。其中以貴州茅台的人民幣 111.64 億元居冠。