台股日K連4紅三大法人買超52億 外資連6日加碼四檔股票

台股今 (21) 日延續多頭氣勢，日 K 連 4 紅，加權指數上漲 47.07 點，收在 10319.53 點，成交量 1238.3 億元，三大法人合計買超 52.22 億元，其中外資大買 48.48 億元、自營商與投信分別買超 7.37 億元、3.63 億元。

觀察今日法人進出動向，包括台積電、上海商銀、台泥與元大台灣 50 堪稱外資心頭好，截至今日為止，已獲外資連 6 日買超；至於富邦 VIX、群創與友達則連續 6 個交易日遭外資調節。

外資今天買超前 5 大個股包括：元大台灣 50(15,630 張)、台積電 (14,680 張)、元大滬深 300 正 2(9,232 張)、台泥 (8,216 張)、上海商銀 (8,152 張)；賣超前五大個股分別為：富邦 VIX(70,577 張)、群創 (24,694 張)、友達 (19,838 張)、元大金 (9,860 張)、聯電 (5,821 張)。

自營商買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(25,596 張)、元大 S&P 原油正 2(8,025 張)、元大高股息 (7,034 張)、富邦上証正 2(5,783 張)、國泰中國 A50(4,629 張)；賣超前五大個股：富邦 VIX(58,968 張)、元大台灣 50 反 1(29,884 張)、元大台灣 50(1,669 張)、友達 (1,400 張)、富邦台灣加權反 1(1,151 張)。

投信買超前五大個股為：耀華 (1,748 張)、京元電子 (1,320 張)、亞泥 (1,241 張)、台光電 (1,048 張)、明基材 (617 張)；南電 (1,812 張)、金像電 (1,143 張)、冠德 (1,053 張)、義隆 (970 張)、葡萄王 (639 張)。