【華冠投顧】『光學』如期續放煙火 咱家週一推薦股最燦爛 這檔《5G蘋概》將有好戲

賴昇楷 分析師

＜光學族群＞

上週四 (2/14) 盤後分析文預告「《光學股》看好上演好戲」，不僅帶學員佈局，也在 Line@主頁點名哪些潛力股值得鎖定

本週由【年後多方口袋名單】推薦的《3406 玉晶光、6209 今國光》率先狂奔，族群領頭羊《3406 玉晶光》三天飆高 28%，《6209 今國光》開紅盤後拉升約兩成，今天列在名單 NO. 4 的車用鏡頭《3019 亞光》接棒高飛近⊕，好朋友有買就能賺紅包。

【年後多方口袋名單】在『被動元件』族群轟出「全壘打」之後，『光學』族群再來一支「紅不讓」

昇楷在周二 (2/19) 盤後分析文提醒「光學族群看好《名花有主》接棒起風」，他就是老朋友《3504 揚明光》(其實在周一盤後分析文早已洩題)，今天一大早就拔腿狂奔，10:05 亮燈鎖漲停到終場，是今天光學族群最強的，創 3 個多月以來新高 88.6，恭喜猜到買進的好朋友以及把握【219 賺紅包】優惠案的新學員，大家再次一起賺到囉！

昇楷同樣有照顧到好朋友，本週一 (2/18) 盤後分析文提醒 「像是《3019 亞光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》、《4976 佳凌》亦群起而攻，這就是後續值得留意的個股」

今天『光學』族群的『暴動股』都在咱們家，包括《3019 亞光、3504 揚明光、4976 佳凌》不是衝到近漲停就是鎖漲停，而同樣鎖漲停的《3362 先進光》則是上周四 (2/14) 的鎖碼學員推薦股，大家都有紅包賺，大家福氣啦！

目前《光學股》一棒接一棒如期輪動，不過昇楷週二也曾提醒，近期個股輪動一旦走出放量急噴走勢，之後通常需要休息整理，所以只要逢高遇壓或爆量，記得把紅包收進口袋，資金轉進整理末端個股來持續擴大戰果哦！

＜低基期 5G 蘋概潛力股＞

2/11 開紅盤當天，昇楷曾提到年假期間《蘋果》在公佈財報後股價以利空出盡反應，最高漲幅達 13.5%，另一亮點則是蘋果供應鏈中的 5G 晶片廠《Skyworks》最高漲幅達 22.2%，導致年後台股蘋概、5G 族群同步攻高。

年前介紹的蘋概股《3105 穩懋》、送給大家的【年後多方口袋名單】NO.1《6153 嘉聯益》、NO.3《3406 玉晶光》，年後的表現也同時成為市場矚目之焦點。

如果錯過了《3105 穩懋》、《3406 玉晶光》、《6153 嘉聯益》，就不能再錯過接下來可望輪動到的低基期 5G 蘋概股《煥然一新》，這檔個股年前大咖悄悄買進，年後走出箱型整理，今日則有表態跡象，除了擁有技術面、籌碼面轉強優勢，前述 Skyworks 更是他的大客戶，題材上同樣具備想像空間，想知道他是誰嗎？歡迎加入昇楷 Line@投資園地，千萬別再錯過囉！

＜被動元件族群＞

昨日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》《3026 禾伸堂》逆著大盤同步留長上影線，昇楷說道對於這種走勢先不用太過擔心，因為一來台股昨天拉抬主角以權值股為主，而今年以來只要權值股帶得出成交量，基本上就不會動用到被動元件族群（不然台股成交量可能一下子放太大），二來就三巨頭的成交量而言，也遠遠未達爆量的標準。

今日三巨頭量縮又拉抬到昨日高點附近，籌碼變輕但仍在整理結構之中，而在三巨頭休息過程中，不少二線股同步進行強勢整理，暗示後續還有好戲瞧。

＜大盤分析＞

昨日在 Line@主頁分析，現階段大盤 "委賣張數" 偏高，技術面也出現短線過熱訊號，不過價量關係配合得相當穩健，盤面既有充沛的人氣又稱不上是出貨量，因此後面只要繼續滾量（成交量大於短期所有均量）就能推升，量縮至滾量標準以下則容易轉為休息，預期大盤以緩步盤高（類似進三退一二、俗稱 "驚驚漲"）節奏行進。

今日美股、亞股小漲小跌，大盤成交量略降但保持在滾量規模之上，終場驚驚漲 + 47 點收最高，OTC 指數 + 0.12%，走勢不脫預期，因此對台股看法維持不變。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。