【華冠投顧】幸運星-台股早盤震盪......洗刷刷！！13點過後，急拉尾盤......？？誰在打群架？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：4979 華星光、3504 揚明光、3049 和鑫、3019 亞光、4976 佳凌

昨晚聯準會（Fed）公布會議紀錄下半年停止縮表，並釋出「對未來升息保持耐心謹慎」的鴿派看法，再度刺激美股四大指數持續上漲。今日台股果然開始震盪，早盤先殺！！下午一點過後因市場傳來中美貿易戰 7 個月來最大進展：「中美擬簽諒解備忘錄」…… 讓兩國互相諒解…… 因此台股急拉尾盤，收盤漲 41 點為今日最高點，成交量 1,238 億。OTC 漲勢收盤僅漲 0.11%，上漲檔數 707 家，下跌家數 709 家，多空勢均力敵。

今天資金輪動的速度依然快速…… 昨天有數檔 5G 個股補漲，如 4979 華星光、3081 聯亞、3450 聯鈞、3163 波若威、3234 光環，今日除了華星光外，大部分個股都開高走低。昨天漲停的華新集團 3049 和鑫今日再度漲停…… 今日資金轉到光學補漲股，如 3504 揚明光、3362 先進光、3019 亞光、3530 晶相光、4976 佳凌、3441 聯一光、3059 華晶科、6668 中揚光，而先漲的 3406 玉晶光則漲多整理...。

PS：幸運星格言…… 股市無常…… 唯一不變的是瞬息萬變…… 只要跟著阿尼奇走，自然可以找到財富的花朵…… 老師看到明天將開集團法說會的華新集團率先打群架..….？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。