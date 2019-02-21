台股續創今年以來新高 台灣50、高股息ETF今日同步填息

台股今 (21) 日延續多頭氣勢，終場收在 10319 點，續創今年以來新高，台股走高也同步帶動兩檔台灣 50、高股息 ETF 兩檔 (指數股票型基金) 同步邁向填息，其中台灣 50 在 1 月 22 日除息後，今日再度填息，短短 30 天再度填息。

元大台灣 50 與高股息 ETF 兩檔指數股票型基金受益人合計接近 10 萬人，其中台灣 50ETF(0050) 最近一次配息 1 月 22 日除息後，每單位配發 2.3 元現金股利，殖利率約 3%。

高股息 ETF(0056) 去 (2018) 年 10 月 23 日除息，除息前一天收盤價 25.81 元，殖利率 5.62%，創近五年來新高。元大投信表示，高股息去年第 4 季金融市場震盪修正、今年第 1 季反彈，帶動高股息 ETF 股價水漲船高，今日開盤跳空開高，順利填息。

元大投信表示，台股今日續創今年以來新高，目前融資水位偏低，融券位處高檔，軋空手行情熱度有望持續；在市場籌碼部分，在通貨膨脹目標溫和的情下，美國升息壓力趨緩，帶動國際資金持續回流。

元大高股息 ETF 研究團隊表示，息收資產提供的穩定息收特質，可為整體風險性部位提供有效下檔保護，而穩定的配息紀錄是高股息 ETF 深受台灣投資人青睞的主因。

元大台灣 50ETF 研究團隊認為，台股長線預期仍將受到聯準會升息、中美貿易戰與總體情勢影響，短線已屆波段反彈高點，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人可審慎留意近期市場變化。