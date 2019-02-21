【華冠投顧】台股量縮續創高，光學族群最強紅通通!

台北股市今日隨美股續漲而開高，但指數一度翻黑，不過在美中貿易協商樂觀下，權值股上漲帶動指數震盪走高，終場並收在高點 10319 點，漲 47 點，成交量 1241 億元。

台股續創新高，連二日都收在當日最高點，今電子股漲 0.56%，金融股漲 0.36%，傳產股漲 0.36%，不過 OTC 指僅漲 0.12%，盤面整體漲跟跌的家數，幾乎各半! 昨日強勢漲停股票，包括明基材 (8215)，聯亞(3081)，聯鈞(3450_，凱勝 KY(5264)，創意(3443) 以及易華電 (6552) 等，今日轉弱勢，收盤股價都以下跌作收，因此，此階段族群輪動相當快速，追逐當日強勢股，非常危險! 今日強勢族群輪到光學類股，揚明光 (3504)，先進光(3362) 漲停，亞光 (3019)，佳凌(4976)，中揚光(6668)，新鉅科(3630) 以及聯一光 (3441) 等漲幅逾 2%。其它強勢股還有正達 (3149)，和鑫(3049)，麗清(3346)，廣明(6188)，擎亞(8096) 以及鈺創 (5351) 等攻漲停板。

台股持續驚驚漲，今量縮續創高，研判指數部分已漲多空間有限，各族群個股輪動表現為主，建議精簡持股，並以短打因應。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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