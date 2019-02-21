【華冠投顧】台股漲勢不停歇!準備回補缺口!

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

空方缺口

沒有最狂，只有更狂… 台北股市早盤持續上漲 + 9 點開出，雖然在獲利了結賣盤壓抑下，指數一度由紅翻黑；不過下半場買盤再起，指數震盪走高，終場上漲 + 47 點作收，收在 10319 點，成交量 1241 億。

台股過站不停… 今天再創新高。延續我們昨天的分析… 外資期貨多單留倉來到 6.5 萬口，顯然外資鐵了心全力作；只是美中不足的地方，在於黑手心態的保守。不過對於這樣的情況，今天下半場似乎開始有了改變；上半場委賣成交都還是高達 30 萬張以上差額，但是下半場開始，買盤開始有轉強表現。顯示黑手雖然明顯轉多，但至少沒有再壓抑盤勢；因此，短線在多資的強拉下，不排除有先來回補 10/11 的『空方缺口』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3346 麗清、3504 揚明光、6188 廣明、4979 華星光、3406 玉晶光、5288 豐祥 KY、5469 瀚宇博… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8436 大江、5264 鎧勝 KY、1795 美時、3708 上緯投、6488 環球晶、3443 創意… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑 分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。