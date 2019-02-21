【日盛投顧】指數緩步走升，再創反彈新高

◆盤勢分析



1. 美股四大指數微幅上揚，周四加權指數平高盤開出，但因亞股走弱與台股面臨前波 (10/11) 跳空缺口的技術性心理反壓，盤中一度翻黑震盪。惟接近午盤傳出中美有望簽署終止貿易戰備忘錄，美期與亞股轉強，加上 2330 台積電、2317 鴻海、1101 台泥等權值股推升下，台股緩步走高，終場加權指數收 10,319.53 點，上漲 47.07 點，漲幅 0.46%。

2.OTC 指數早盤開高，盤中回到平盤附近震盪整理，終場收 137.27 點，上漲 0.12%，未能越過早盤高點，但仍維持沿五日線之上碎步走高，目前短線上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收連續第四根紅 K 棒，再創反彈新高。

(2) 量能：成交量微縮至 1238.30 億元，後續上漲仍須維持 1100 億元成交動能。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔轉上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 52.23 億元；外資 + 48.48 億元、投信 - 3.63 億元、自營 + 7.38 億元。

二線光學、水泥轉強



1. 電子類股

(1)IC 製造、設計：權值龍頭股 2330 台積電延續周三走勢，收盤再創反彈波段高，類股漲勢擴延至 5347 世界、2337 旺宏、2499 京元電。

(2) 光學、PA：三星發表新機，多鏡頭成主流，3008 大立光、3406 玉晶光周四股價維持強勢，市場資金轉入 3504 揚明光、3019 亞光、6209 今國光、3059 華晶科。三星 5G 第二季面市，帶動 PA3105 穩懋、2455 全新股價盤中緩步走高。此外，4979 華星光連續兩日爆量創波段新高。

2. 非電子類股

(1) 水泥：受惠年後開工需求增加，中國大陸水泥價格回穩，配合族群股價位置低，1101 台泥、1102 亞泥周四股價上漲超過 1%。

(2) 金融：短線台股漲幅已大，市場保守性資金進駐漲幅落後的金融股，2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金尾盤量出拉升。