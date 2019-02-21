台股盤前－美股四大指數齊漲 靜候量能助攻挑戰衝年線　

台股昨 (20) 日在重量級權值股台積電領軍下，加權指數大漲 120 點，收在 10272.46 點，美股在聯準會 (FED) 可望於下半年縮表消息激勵下，四大指數同步小漲作收，台股今 (21) 日若能搭配量能有效助攻，或有機會挑戰年線 10487 點。

聯準會 20 日聯準會公布上個月會議紀錄重點，內容提及對於未來升息態度保持耐心謹慎，甚至可望在下半年停止縮表，受到聯準會可能「暫緩」升息態度激勵，美股 20 日全面上漲，道瓊與標普指數盤中更一度處衝至單日高點。

美股四大指數中，道瓊指數漲 63.12 點、收 25954.44 點，標普指數漲 4.94 點、收 2784.70 點，那斯達克指數上漲 2.30 點、收 7489.07 點，費城半導體指數上漲 11.79 點、收 1360.28 點。

以類股表現來看，科技類股中半導體族群包括 Nvidia 漲幅超過 1%，另外，美光與高通也分別上 0.6%、0.85%。

另外，台股企業在美掛牌的美國存託憑證 (ADR)20 日也全部走揚，權值股台積電與日月光投空分別都有 1% 以上漲幅，可望激勵台股今日表現。

分析師指出，台股在量能放大下，加權指數成功站穩半年線，短線趨勢偏多，昨日外資未平倉口仍有 6 萬口，若平倉口能繼續維持高檔，搭配量能有效放大，大盤指數可望繼續上攻，進一步挑戰年線。