鈊象《金猴爺》啟動SAS AI系統 估今年2款以上遊戲導入

遊戲股股王鈊象 (3293) 近年來主攻線上遊戲，面對持續創新高玩家人數，2018 年 7 月與 SAS 合作以 AI 啟動「會員貼標」專案，為首家與 SAS 合作的遊戲公司；商用事業群副處長姜伯威指出，去年導入《金猴爺》遊戲後，付費率與營收皆成長 162% 以上，預估今年至少兩款遊戲進行導入，盼拉高鈊象今年整體業績。姜伯威指出，鈊象目前擁有千位員工，70% 為研發人員，平均年齡 30 歲出頭，約 100 萬會員數。他說，會跨入 AI 主要是希望透過協助及分析差異化，了解玩家消費儲値行為及玩家遊玩行為。



姜伯威表示，旗下《金猴爺》每日登錄會員人數為 15-16 萬，該遊戲導入 SAS AI 系統後，2018 年 7 月至 2019 年 2 月期間，遊戲付費率成長 172%，單款遊戲營收則成長 162%，今年以遊玩異常行為偵測及自動化個人化推薦系統為主。



姜伯威透露，預計第二季《明星三缺一》也會導入，該款遊戲每日登錄會員數約 50 萬人，今年偏向會員流失的偵測為主；鈊象預期今年至少兩款以上遊戲會進行導入。



姜伯威進一步指出，鈊象與 SAS 以 AI 技術先行啟動「會員貼標」專案，針對玩家「遊戲習慣」 如遊玩類型偏好、遊玩行為等，及「儲值習慣」如付費金額、消費頻率、場景偏好等，打造機器學習模型，並運用模型結果所產出之特徵分群，搭配多元行銷方案，打造出玩家個人精準推薦禮包系統。



姜伯威指出，過往曾利用 Excel 進行簡單的統計分析，並搭配主觀經驗進行分析說明，以「消費疲弱」為例，會以過去經驗值設定固定時間內未消費的玩家視為消費疲弱，但透過 SAS 機器學習模型後，發現每位玩家因其遊玩習性不同，而產生出自己消費疲弱的時間點，目前鈊象已轉往以機器學習導向進行分析，終極目標是達到「自動化」玩家照顧與增強玩家遊玩體驗。



SAS 表示，全球持續投入 25% 的營收作為研發經費，聚焦強化人工智慧與物聯網的應用，近一年內釋出的軟體版本皆已嵌入讓 AI 更能被解釋，且具透明度的底層架構，以讓企業能免於「黑盒子」的疑慮而能更信任 SAS 進階分析技術。國際間包含全球連鎖零售商家樂福、美國 Volvo 智能卡車、韓國樂天信用卡，及中國無錫高新區物聯網生態圈，皆已選擇 SAS 分析平台打造企業 AI 能力。



SAS 於 2018 年營收雙位數成長，其中台灣成長 20%，連續 9 年營收複合成長率為 20.5%。展望 2019，SAS 將聚焦推展能支援不同程式語言、管理多元模型及資安權限的 AI 分析平台，以協助企業 AI 成熟化 。