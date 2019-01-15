鈊象去年每股稅前盈餘13.1元 穩坐類股獲利王

遊戲股股王鈊象 (3293) 自結去年 12 月營收達 3.1 億元，月增 8%，稅前純益為 9986 萬元，每股稅前盈餘為 1.41 元。累計 2018 年每股稅前盈餘為 13.1 元，穩坐類股獲利王。鈊象第四季單季營收 8.81 億元，較前一季成長 21%、並較前年同期增加 11%。累計 2018 年營收 30.7 億元，較前年同期略減 7.4%，全年累計每股稅前盈餘為 13.1 元。



鈊象商用機台及行動遊戲營收占比為 35：65，預估行動遊戲比重將可達到 70%；其中，行動遊戲業務約有三分之一在海外市場，隨著多款遊戲進軍海外，盼海外比重可拉升至 50%。



展望今年第一季，鈊象旗下卡片遊戲機台《機甲英雄 機鬥勇者》於去年 12 月中在台灣推出全新第二代的續作，預計月底將在台北電玩展中展出。此外，隨著寒假、農曆新年等傳統遊戲旺季，鈊象也將為旗下多款遊戲推出改版活動，有望刺激消費，增添首季業績。