智冠及鈊象等搶攻台北電玩展百億商機 首季營運可期

台北電玩展 24 日舉行，規模再寫新猷，預估參觀人數達 35 萬人。國內遊戲廠商包括橘子 (6180)、宇峻(3546)、智冠(5478) 等均參展，搶攻百億元遊戲商機，看好寒假旺季及電玩展帶來效應，法人估，遊戲商首季營運及業績可望明顯成長。今年台北電玩展按慣例由台灣遊戲產業振興會號召籌組的「台灣館」，展出陣容計有橘子帶來上市一年來熱度不斷的手遊《天堂 M》、宇峻的日系 IP 鉅作《英雄傳說: 星之軌跡》及《伊蘇: 阿爾塔戈的五大龍》；鈊象 (3293) 的《三國戰紀》、《機甲英雄》及唯數主打由國產自製的電競手遊。



由智冠集團旗下一帆數位與台北市電腦商業同業公會共同主辦的電競賽事《TGS 電競星光大道》，兩大主要展區分別為「電競舞台」及「TGS 闖關活動區」，本次賽事採線上賽或網咖賽海選，打造全民玩家都能參與的高規格電競賽事，並將決賽結合至台北電玩展現場進行，為參賽選手提供展露頭角的最佳舞台，站上台灣最大遊戲盛會發光發熱，電玩展期間還將邀請知名實況主現身接受玩家挑戰。



宇峻在今年的電玩展中展出日本遊戲大廠 Falcom 旗下兩大遊戲知名 IP 手遊，《英雄傳說: 星之軌跡》及《伊蘇: 阿爾塔戈的五大龍》；挾帶兩款遊戲的高人氣，宇峻今年特別擴大規模展出，玩家可在本次展會中體驗遊戲內容，其中《伊蘇: 阿爾塔戈的五大龍》預計於 1 月底上市。



由大霹靂正版授權，唯晶數位耗時 2 年研發，全球首款結合 AR 英雄實境、實時操作、幀同步技術的即時競技霹靂手機遊戲《霹靂無雙》，遊戲上線即稱霸 iOS、Android 雙平台下載榜冠軍寶座，此次首次公開 2019 台北國際電玩展，為霹靂首款電競手遊。