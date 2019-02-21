美股半導體股票大漲 ETF同蒙其惠 小型股再漲空間仍大

美股半導體股票正在一路狂飆。SMH 半導體 ETF (SMH-US) 和 SOXX iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 今年以來都上漲了 18%，是自 2016 年 9 月以來的最佳單季表現；XSD 標準普爾半導體 ETF (XSD-US) 的表現甚至更好，2019 年的漲幅超過 20%。

CFRA 的 ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 表示，無論是否投資於 SMH、SOXX 或 XSD ETF，最終仍歸結到大型股。

他指出，「你真的必須確定是否喜歡大型股或超大型股。」「英特爾 (INTC-US) 在 SMH 中佔 14.5% 的比重，在 SOXX 中比重更高，而在 XSD 中它的權重只佔 2% 或 3%。」

SOXX 和 SMH ETF 均為市值加權，這意味著其佔比越大的個股具有更大的影響力，而 XSD ETF 則是各個股票權重相等。

SMH 的五大股票：英特爾、台積電 (2330-TW)、德州儀器 (TXN-US)、Nvidia (NVDA-US) 和高通 (QCOM-US)，就佔 42% 的權重。相比之下，XSD 成份股個別權重小於 4%。

Rosenbluth 說：「如果你認為半導體類股中小型股表現將如今年年初一樣好，那麼投資 XSD 是一種更好的方式。」

Main Management 創始人兼 CEO Kim Arthur 表示，小型股將繼續為 XSD 帶來進一步的上行空間。

他表示，「今年正逢週期性的風險反彈，所以小型股的成長在美國今年以來每個資產類別的走勢中居於領先地位，XSD 正可清楚地顯示小型股的風險敞口。」「如果從估值的角度來看，它仍遠低於其長期歷史估值的幾個百分點，因此可能還有更多的空間上揚。」

XSD ETF 的預期本益比為 17 倍，高於 SOXX 和 SMH ETF 的近 15 倍。

XSD 的主要成份股包括 Marvell Technology (MRVL-US)、Qorvo (QRVO-US)、Cypress Semiconductor (CY-US)、Integrated Device Technology (IDTI-US) 和德州儀器。