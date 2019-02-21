升升不息 人民幣有機會再戰6.7大關

今 (21) 日中國外匯管理局將人民幣兌美元中間價上調 338 個基準點，達 6.7220。

而離岸人民幣走勢持續強勁，截至 11:30 已來到 6.71 整數關卡，升值 89 個基準點，朝向 6.7 整數關卡前進。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣當日走勢。

至於在岸人民幣則突破 6.71 大關，來到 6.709 價位，升值 81 個基準點。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣當日走勢。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌 0.07%，收在 96.4541。

消息面：

市場傳言，美國總統川普要求中國政府在未來維持人民幣匯率穩定，因在美中貿易戰的期間內，人民幣呈現急速貶值，抵銷美國對中國產品課徵關稅的衝擊。

而中國外交部發言人耿爽則表示，中國不搞競爭性貨幣貶值，且不會將人民幣匯率作為工具來因應貿易爭端。同時，中國希望美國能夠尊重市場機制，不要把匯率問題政治化。

人民幣在近兩個月走升，有許多因素，首先是 Fed 對於升息與縮表態度轉變、接著中美貿易談判暫時處於良性發展，及中國資本市場再開放與 MSCI 將調升 A 股納入因子等。

同時，以年度來看，從 2016 年開始人民幣呈現有規律的波動，2016 年大貶，2017 年大升、2018 年大貶。雖不能保證今年人民幣走勢會出現大升，但基本上人民幣是保持在一個大的箱型區間整理。