靜待Fed會議紀錄 美元持穩、人民幣觸及三週高點

市場持續關注新一輪美中貿易談判，以及聯準會 (Fed) 將於台北時間 21 日凌晨發布的政策會議紀錄；今 (20) 日美元持穩，人民幣則觸及 3 週高點。

台北時間週三下午 5 點 23 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.02%，持穩於 96.54；美元兌人民幣則下跌 0.56%，至 6.7184。

美元兌人民幣走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

受益於新興市場復甦，以及市場對美中達成貿易協議的樂觀預期，2019 年以來，人民幣表現強勁；稍早，人民幣一度上揚 0.4%，至 6.7195，創 2 月 1 日以來新高。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談。

美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

另一方面，Fed 將於台北時間週四凌晨，公布 1 月政策會議紀錄，外界預期，Fed 將重申前次聲明內容，呼籲對進一步升息保持耐心。

Fed 紐約分行總裁 John William 日前指出，除非經濟成長或通膨意外加速，否則就當前利率水準來看，沒必要再次升息。